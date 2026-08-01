Día de la Pachamama: ¿Por qué el 1 de agosto sigue siendo una fecha sagrada para miles de familias y comunidades en Perú?

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El 1 de agosto ocupa un lugar especial dentro del calendario andino. En esta fecha, comunidades de distintas regiones del Perú, especialmente en la sierra sur, realizan ceremonias para rendir homenaje a la Pachamama, considerada la Madre Tierra y fuente de vida, fertilidad y abundancia.

Se trata de una tradición milenaria que antecede a la llegada de los españoles y que continúa vigente gracias a la preservación de la cosmovisión de los pueblos originarios.

Origen de una tradición ancestral

La celebración del Día de la Pachamama tiene sus raíces en las antiguas civilizaciones agrícolas de los Andes, mucho antes de la llegada de los conquistadores europeos. Aunque no existe una fecha exacta que marque su origen, esta festividad está estrechamente vinculada al calendario agrícola andino, ya que el 1 de agosto simboliza el inicio de un nuevo ciclo de siembra, cuando la tierra se prepara para recibir las semillas tras el descanso invernal.

Durante siglos, culturas como la inca, quechua y aimara consolidaron una profunda relación espiritual con la naturaleza, considerando a la Pachamama como la fuente de vida, fertilidad y abundancia.

Esta cosmovisión dio origen a rituales de agradecimiento que han perdurado de generación en generación y que hoy continúan formando parte de la identidad cultural de numerosas comunidades andinas.

Día de la Pachamama

¿Cómo se realiza la ofrenda a la Pachamama?

La tradicional ofrenda a la Pachamama, conocida como "corpachada", constituye el acto central de esta celebración ancestral. El ritual puede realizarse en el hogar o de manera comunitaria bajo la guía de líderes espirituales andinos, con el objetivo de agradecer a la Madre Tierra por los frutos recibidos y pedir prosperidad para el nuevo ciclo.

La ceremonia comienza al amanecer con el sahumado del espacio, una práctica de purificación en la que se queman plantas aromáticas como muña muña, incienso, mirra y sándalo. Este acto simboliza la limpieza de las energías y el pedido de permiso y protección antes de iniciar la ofrenda.

El momento más representativo consiste en cavar un pozo que simboliza la "boca" de la Pachamama. En su interior se coloca una olla de barro con alimentos, plantas medicinales y bebidas tradicionales, entre ellas papas, maíz, quinua, frutas, hojas de coca y chicha de jora.

Tras la ceremonia, el pozo se cubre nuevamente con tierra y se adorna con flores, piedras, hojas secas y lanas de colores, sellando así un ritual que representa el agradecimiento, el respeto y la reciprocidad con la naturaleza.

Día de la Pachamama

En otros países de la región, como Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador y Colombia, la Pachamama también es homenajeada cada 1 de agosto con ceremonias similares, lo que demuestra la profunda influencia de esta tradición en diversos pueblos de los Andes.

El Día de la Pachamama continúa siendo una de las expresiones culturales y espirituales más representativas de los pueblos andinos. Más que una festividad, constituye un recordatorio de la estrecha relación entre el ser humano y la naturaleza, promoviendo valores de gratitud, equilibrio y respeto por el entorno.

Cada 1 de agosto, estas prácticas ancestrales reafirman la importancia de preservar el patrimonio cultural del Perú y de reconocer la vigencia de una cosmovisión que sigue transmitiéndose de generación en generación.