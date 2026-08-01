Precio del dólar HOY en Perú: cotización del tipo de cambio este sábado 1 de agosto

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dólar hoy en Perú. Conocer cuál es el precio y a cuánto cotiza el tipo de cambio de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano en la apertura de la jornada de este sábado 1 de agosto.

¿Cuál es el precio del dólar en Perú el 1 de agosto?

El precio del dólar es uno de los indicadores económicos que genera mayor interés entre ciudadanos, empresas e inversionistas. La cotización de la moneda estadounidense puede presentar variaciones durante cada jornada y sus movimientos pueden tener efectos directos e indirectos en diferentes actividades de la economía nacional.

Por ello, si estás pensando en realizar alguna operación con dólares, lo ideal es conocer primero cuál es su comportamiento en el mercado cambiario peruano y su precio actualizado para proteger tu poder adquisitivo y evitar afectaciones a tu economía.

Una entidad que te permite identificar de forma diaria el valor de la divisa estadounidense en Perú, es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). En ese marco, te revelamos cuál es la cotización del tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de la jornada de este sábado 1 de agosto.

SÁBADO 1 DE AGOSTO Precio del dólar HOY en Perú: consulta la cotización del tipo de cambio este viernes 31 de julio Lee también COMPRA VENTA S/ 3,391 S/ 3,400

¿Tendencia al alza? Estos valores reflejan que el precio del dólar presentó una leve variación, en comparación al día de ayer, viernes 31 de julio, donde la cotización del tipo de cambio para la compra era de S/ 3,384; mientras que la venta presentaba un valor de S/ 3,399.

Tipo de cambio dólar paralelo hoy

El precio del dólar puede cambiar durante el día debido a diversos factores nacionales e internacionales. Por esa razón, revisar la cotización actualizada puede ser útil antes de comprar o vender dólares, realizar pagos internacionales, planificar un viaje o tomar decisiones financieras.

Un detalle que debes tener en cuenta antes de realizar alguna operación, es el precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado paralelo o casas de cambio que se ve influenciado por la ley de oferta y demanda.

Según el portal cuantoestaeldolar.pe, la cotización del tipo de cambio del dólar paralelo es la siguiente en la mañana de este sábado 1 de agosto:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,375 | Venta S/ 3,3400.

Precio del dólar paralelo u 'Ocoña'

Así cerró el dólar ayer 31 de julio

Según la información publicada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el precio del dólar cerró ayer, 31 de julio en S/ 3,3990 (con apertura de S/3,4000), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,3979, con un máximo de S/3,4000 y un mínimo de S/3,3960.

Seguir el precio del dólar permite comprender mejor su comportamiento y tomar mejores decisiones financieras. Por ello, te revelamos cuál es la cotización del tipo de cambio para este sábado 1 de agosto.