Gabriela Herrera le desea lo mejor a Shirley Arica, pero no quiere saber de ella: "Cada una por su lado"

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gabriela Herrera habló fuerte y claro tras salir de 'La Granja VIP', donde tuvo varios enfrentamientos con Shirley Arica, que finalmente resultó ganadora de los 100,000 soles que ofrecía el reality a quien llegue hasta el final. La rubia aseguró que no le desea el mal a quien en su momento fue una de sus mejores amigas, pero aclaró que no quiere saber nada de ella.

Gabriela le echa tierrita a Shirley

En entrevista para un diario local, Herrera fue consultada sobre varios temas de su vida personal, incluyendo su relación sentimental con Diego Chavarri, las acusaciones que algunas chicas han hecho en su contra por presuntamente meterse en su relación y también sobre su enemistad con Shirley.

Consultada sobre si la saludaría si se la topa algún día en algún lugar, Gabriela indicó que sí lo haría siempre y cuando ella esté conversando con una persona que conocen en común. Sin embargo, descartó que forje una amistad en el futuro.

"A mí no me interesa en lo absoluto, pero si me la cruzo, porque tenemos amigos en común, puede ser que la salude. Mi amiga no es y nunca lo será. E n la convivencia hemos conversado por el reality, pero no me interesa ni quiero nada de ella", indicó.

Cuando fue consultada sobre el calificativo de desleal que le puso Shirley, Gabriela dijo que no le interesan sus opiniones y que cada una se mantiene mejor por su lado. Además, le deseó el bien, a pesar de que ya no son las amigas que fueron en su momento.

"No me interesa en absoluto nada de ella, yo estoy tranquila con mis cosas, cada una por su lado y que le vaya bien", sentenció.

El triángulo de Gabriela, Diego y su novia

Diego Chávarri confirmó el fin de su relación con Thalía Bentin. La noticia se conoció mediante un comunicado a través de sus redes sociales tras confesiones de Gabriela Herrera y sus cuestionados acercamientos a la bailarina en 'La Granja VIP'.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el exfutbolista peruano lanzó un comunicado aclarando que su ruptura amorosa se da tras un "tiempo de reflexión" y una decisión "consciente", buscando el bienestar de cada una de las partes. También aprovechó en mostrarse agradecido con Bentin por todas las experiencias compartidas.

"Quiero compartir con ustedes una decisión personal que considero importante comunicar con respeto y transparencia. Después de un tiempo de reflexión, hemos decidido poner fin a nuestra relación sentimental. Ha sido una decisión tomada de manera madura y consciente, pensando en lo que consideramos mejor para cada uno en esta nueva etapa de nuestras vidas", precisó.

Es así que, el distanciamiento entre Gabriela Herrera y Shirley Arica evidencia una ruptura definitiva tras su convivencia en el reality. Aunque Herrera afirma no guardar rencor, sus declaraciones reflejan una postura firme de cero cercanía. El conflicto mediático entre ambas mantiene el interés del público y alimenta la narrativa de rivalidades en realities televisivos de entretenimiento actual.