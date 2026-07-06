Keiko Fujimori revela cómo conoció a Leslie Echevarría, la nueva esposa de Mark Vito

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori relató el inédito día en que conoció a Leslie Echevarría, actual pareja de Mark Vito. Este inesperado encuentro ocurrió en su domicilio, marcando un momento de apertura sobre su situación familiar actual y la gestión de sus vínculos personales.

La firme condición impuesta por la lideresa

En una entrevista con 'El Flaco Granda', la lideresa de Fuerza Popular abordó con naturalidad su relación con el padre de sus hijas. Aseguró no sentir incomodidad al saber que él mantiene una nueva relación con una mujer joven, priorizando siempre la estabilidad familiar.

Fujimori explicó que el acercamiento ocurrió por pedido de Mark Vito. Él buscaba autorización para un viaje donde participaría su hija mayor junto a Leslie Echevarría, lo que obligó a la presidenta electa a establecer pautas claras antes de dar su consentimiento formal.

La lideresa fue directa: no se opuso al viaje, pero exigió que se respetara la opinión de su hija. Su lógica era clara: si la menor no tenía problemas, ella tampoco los tendría con la situación planteada en ese momento.

"No me molesta, pero primero pídele permiso a tu hija porque la que va a viajar con tu enamorada es ella y si Kyara no tiene problemas, yo tampoco", declaró.

Tras aceptar la condición, el viaje quedó autorizado. No obstante, Keiko Fujimori decidió aprovechar la ocasión para conocer a la pareja de su exesposo, aplicando una estrategia inesperada cuando ambos llegaron a su casa para recoger a su hija mayor.

La estrategia consistió en invitar a Leslie Echevarría a ingresar a su hogar. La joven influencer no esperaba tal recibimiento, pero la ex candidata quería asegurarse personalmente de quién estaría a cargo de su hija durante los días que duraría el mencionado viaje.

Interacción y buenos deseos tras el encuentro

El encuentro permitió una conversación breve frente a frente. Según la fuente, también estuvo presente su hija menor. Este momento fue crucial para que la lideresa pudiera evaluar la personalidad de la nueva pareja de su exesposo, quien contrajo matrimonio recientemente.

Tras compartir ese espacio, la política expresó que le parece una buena persona. Afirmó que, al ver a Mark Vito feliz, ella también se siente tranquila, cerrando cualquier capítulo de tensión que pudiera haber existido antes entre ambos personajes públicos.

La transparencia con la que abordó el tema demuestra un cambio en su forma de comunicar hechos personales. Al tratar el vínculo de Mark Vito, logra desviar especulaciones negativas, enfocándose en un mensaje de respeto y normalidad entre ambos ex esposos.