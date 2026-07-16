Ibai Llanos regalará dos entradas VIP para la gran final del Mundial 2026: Conoce aquí como participar del sorteo

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La gran final del Mundial 2026 ya se palpita y tras conocerse que el duelo estará protagonizado por Argentina y España, el reconocido streamer español Ibai Llanos a sorprendido a sus cientos de segudiores anunciando que regalará dos entradas VIP para disfrutar de este epílogo del torneo que se desarrolla en Norteamérica.

Ibai Llanos regalará dos entradas VIP a la final del Mundial 2026

Luego de saber que la Albiceleste y la Furia Roja fueron los clasificados a la gran final de la Copa del Mundo, el creador de contenido madrileño recurrió a sus redes sociales para sorprender a sus fanáticos con una inesperada noticia.

La figura pública recurrió a sus redes sociales para publicar un video en el que explica los pasos para poder participar de su concurso y ser así un posible acreedor del gran obsequio. Dicho audiovisual se viralizó inmediatamente y a su vez generó diversas reacciones asi como comentarios.

"Sorteo de dos entradas VIP para vivir el partidazo entre España y Argentina con absolutamente todo incluido, el viaje a Nueva York y también el hotel. Para participar es muy sencillo, sígueme, déjame un like y comenta la palabra VIP para lo que puede ser uno de los mejores días de tu vida porque estoy seguro que será una experiencia inolvidable", expresó.

En consiguiente, Llanos que si bien nació en el país europeo, no se animó a decir qué selección resultaría la que se quede con el título del Mundial 2026, pero sí anheló que sea España la que logre tal hazaña. "Muchísima suerte y a disfrutar del fin de semana", finalizó el también youtuber.

¿Cuándo se enfrentan Argentina y España?

Cabe señalar que, Argentina y España se verán las caras este domingo, 19 de julio, desde las 2:00 p.m. (hora peruana) en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey. Mientras que el cuadro dirigido por Luis De la Fuente viene de derrotar con un contundente 2-0 a Francia, la Albiceleste viene de vencer al combinado de Inglaterra 2-1 con dos pases gol de su máxima estrella Lionel Messi.

Un dato curioso de este encuentro que genera altas expectivas en aficionados y amantes del deporte rey es que será la primera vez, en 96 años, que dos países hispanohablantes disputen el título máximo de la Copa del Mundo. Este hecho no ocurría desde la edición inaugural del Mundial Uruguay 1930.

Es así que, a solo tres días de llevarse a cabo la gran final del Mundial 2026 entre España e Inglaterra, el reconocido streamer español, Ibai Llanos, ha sorprendido a sus miles de seguidores debido a que anunció el sorteo de dos entradas VIP para presenciar tal espectáculo.