'Combate' ya tendría fecha de estreno: ¿Gian Piero Díaz y Renzo Schuller volverán a conducir juntos?

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El regreso de Combate cada vez toma más fuerza y ya se habla de una posible fecha de estreno. Mientras tanto, los seguidores del reality no dejan de preguntarse si Gian Piero Díaz y Renzo Schuller volverán a compartir la conducción.

¿Cuándo volvería 'Combate'?

Después de varios años fuera de la pantalla, todo apunta a que 'Combate' está cada vez más cerca de regresar. El reality, que marcó a toda una generación, volvería con una nueva edición y ya comenzaron a conocerse algunos detalles sobre su producción.

La noticia fue adelantada por el periodista Jhon Cano en Eso Háblalo! y, poco después, María Pía Copello confirmó que la preproducción arrancaría durante la segunda quincena de agosto. Incluso, entre bromas, dejó abierta la posibilidad de sumarse al proyecto.

"'Combate nueva generación'. Yo sabía, yo lo sabía. La preproducción arrancaría la quincena de agosto. ¿No necesitarán una conductora por ahí?", comentó.

Aunque todavía no existe una fecha oficial, todo indica que el regreso del reality ya está en marcha y que pronto se conocerán más novedades sobre su esperado estreno.

¿'Combate' con Gian Piero y Renzo?

Con el anuncio del regreso de Combate, las redes sociales se llenaron de una sola pregunta: ¿volverán Gian Piero Díaz y Renzo Schuller?

La dupla de conductores, conocida cariñosamente como 'Pipi' y 'Shushu', fue una de las grandes responsables del éxito del programa.

Su complicidad, bromas y química frente a cámaras hicieron que muchos los consideren una de las parejas de conductores más recordadas de la televisión peruana.

Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre su participación en Combate. Sin embargo, la posibilidad de volver a verlos juntos es uno de los temas que más ilusión genera entre los seguidores del reality.

¿Quiénes volverían a 'Combate'?

Con el regreso de Combate, los seguidores ya comenzaron a hacer su lista de favoritos. Además de esperar el reencuentro de Gian Piero Díaz y Renzo Schuller, muchos también sueñan con volver a ver a varios de los rostros que marcaron la historia del reality.

Entre los nombres que más mencionan los fans aparecen Sheyla Rojas, Mario Irivarren, Micheille Soifer, Mario Hart, Alejandra Baigorria, Zumba, Diana Sánchez, Miguel Arce, Paloma Fiuza y Said Palao, quienes fueron protagonistas de la época dorada del programa.

Ahora, con el regreso de Combate, la expectativa sigue creciendo por conocer la fecha de estreno y saber si Gian Piero Díaz y Renzo Schuller volverán a conducir juntos el reality.