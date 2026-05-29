Melissa Klug vuelve a lanzar una indirecta en medio de la crisis con Jesús Barco: "Fíjate quien sigue a tu lado"

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug ha confirmado que está atravesando por una crisis sentimental con Jesús Barco y, mientras tanto, no deja de compartir reflexiones y mensajes a través de sus redes sociales. Recientemente, la empresaria ha vuelto a pronunciarse sobre su vida sentimental y reflexionó sobre la lealtad de las personas a lo largo de la vida.

¿Melissa lanza nueva indirecta a Jesús Barco?

Melissa es muy activa en redes sociales y constantemente está compartiendo mensajes a través de Instagram. Uno de los más recientes habla sobre los momentos de tempestad que una persona puede pasar y quiénes están allí para apoyar de forma incondicional.

"Cuando haya terminado la tempestad, fíjate quién sigue a tu lado, quién preguntó cómo estabas o si necesitabas algo. Revisa bien el teléfono para dejar claro quién llamó o escribió y quién no. Esos que dijeron que estarían contigo en las malas y lo cumplieron. Quédate con esas personas", se lee en el mensaje que compartió.

Aunque no hizo referencia directa hacia quién iba dirigido el mensaje, sus seguidores no tardaron en atar cabos y vincular su situación sentimental con sus recientes publicaciones en redes sociales. Por su lado, Jesús también se ha mantenido muy activo en Instagram, compartiendo mensajes sobre resiliencia y crecimiento personal.

Melissa Klug lanza indirecta

Melissa se refugia en su hija

La empresaria ha estado en el ojo de la tormenta en las últimas horas, debido a las peculiares publicaciones que ha hecho luego de que Jesús, padre de su última hija, compartiera una profunda reflexión en redes sociales que dejó preocupados a sus seguidores, ya que confesó estar arrepentido de sus errores y pidió perdón a su familia.

Tras ello, Melissa se dejó ver muy feliz en una actuación por el Día de la Madre en el colegio de su pequeña Cayetana. La niña actuó junto a sus compañeros y Melissa documentó todo para luego compartirlo en redes sociales, con un tierno mensaje donde expresa el gran cariño y amor que siente por su pequeña.

"Verte sonreír y bailar con tanta felicidad, mi pequeña Cayetana, fue como abrazar mi corazón. Eres la luz más bonita de mis días, mi última bebé, mi orgullo infinito. Hoy te vi actuar y entendí que naciste para brillar... ¡Y yo nací para amarte toda la vida!", escribió en un inicio.

Es así que, las recientes publicaciones de Melissa Klug y Jesús Barco evidencian que ambos atraviesan un momento personal complejo, aunque han preferido expresarse de manera indirecta en redes sociales. Sus mensajes sobre lealtad, resiliencia y apoyo emocional han despertado diversas reacciones entre sus seguidores, quienes siguen atentos al futuro de su relación.