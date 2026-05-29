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Melissa Klug vuelve a lanzar una indirecta en medio de la crisis con Jesús Barco: "Fíjate quien sigue a tu lado"

Melissa Klug volvió a generar especulación en redes sociales tras compartir un reflexivo mensaje sobre la lealtad y el apoyo incondicional, en medio de la crisis sentimental que atraviesa actualmente con Jesús Barco.

Melissa Klug lanza indirecta en medio de crisis con Jesús Barco
Melissa Klug lanza indirecta en medio de crisis con Jesús Barco (Composición Exitosa)

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 29/05/2026

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Melissa Klug ha confirmado que está atravesando por una crisis sentimental con Jesús Barco y, mientras tanto, no deja de compartir reflexiones y mensajes a través de sus redes sociales. Recientemente, la empresaria ha vuelto a pronunciarse sobre su vida sentimental y reflexionó sobre la lealtad de las personas a lo largo de la vida.

¿Melissa lanza nueva indirecta a Jesús Barco?

Melissa es muy activa en redes sociales y constantemente está compartiendo mensajes a través de Instagram. Uno de los más recientes habla sobre los momentos de tempestad que una persona puede pasar y quiénes están allí para apoyar de forma incondicional.

"Cuando haya terminado la tempestad, fíjate quién sigue a tu lado, quién preguntó cómo estabas o si necesitabas algo. Revisa bien el teléfono para dejar claro quién llamó o escribió y quién no. Esos que dijeron que estarían contigo en las malas y lo cumplieron. Quédate con esas personas", se lee en el mensaje que compartió.

Aunque no hizo referencia directa hacia quién iba dirigido el mensaje, sus seguidores no tardaron en atar cabos y vincular su situación sentimental con sus recientes publicaciones en redes sociales. Por su lado, Jesús también se ha mantenido muy activo en Instagram, compartiendo mensajes sobre resiliencia y crecimiento personal.

Melissa Klug lanza indirecta
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Melissa se refugia en su hija 

La empresaria ha estado en el ojo de la tormenta en las últimas horas, debido a las peculiares publicaciones que ha hecho luego de que Jesús, padre de su última hija, compartiera una profunda reflexión en redes sociales que dejó preocupados a sus seguidores, ya que confesó estar arrepentido de sus errores y pidió perdón a su familia.

Tras ello, Melissa se dejó ver muy feliz en una actuación por el Día de la Madre en el colegio de su pequeña Cayetana. La niña actuó junto a sus compañeros y Melissa documentó todo para luego compartirlo en redes sociales, con un tierno mensaje donde expresa el gran cariño y amor que siente por su pequeña.

"Verte sonreír y bailar con tanta felicidad, mi pequeña Cayetana, fue como abrazar mi corazón. Eres la luz más bonita de mis días, mi última bebé, mi orgullo infinito. Hoy te vi actuar y entendí que naciste para brillar... ¡Y yo nací para amarte toda la vida!", escribió en un inicio.

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Es así que, las recientes publicaciones de Melissa Klug y Jesús Barco evidencian que ambos atraviesan un momento personal complejo, aunque han preferido expresarse de manera indirecta en redes sociales. Sus mensajes sobre lealtad, resiliencia y apoyo emocional han despertado diversas reacciones entre sus seguidores, quienes siguen atentos al futuro de su relación.

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