Stefano Peschiera: la vez en que se vinculó al medallista olímpico con una CHICA REALITY

Stefano Peschiera viene siendo el peruano más querido durante las últimas horas, esto tras alcanzar un hito histórico para nuestro país: ganar una medalla olímpica luego de más de tres décadas.

Así, su nombre se ha vuelto tendencia en las plataformas de internet, por lo que viene incrementando considerablemente su popularidad. Sin embargo, Peschiera no es conocido solo por sus logros deportivos, sino que también por la época en donde fue vinculado con una chica reality.

En el año 2019, el velerista peruano fue noticia no solo por desempeñarse notablemente en su disciplina deportiva, sino que acaparó los titulares en los medios de farándula y el espectáculo nacional.

De manera que, Stefano causó mucho asombro por estar muy relacionado a una participante del reality de competencia 'Esto Es Guerra', por lo que muchas personas empezaron a sospechar sobre una supuesta relación entre ambos.

En una fotografía compartida en Instagram, Peschiera se mostró muy cercano a la modelo Angie Arizaga. Por si fuera poco, el deportista fue consultado en un programa de la casa televisora de 'la negrita', sobre si él sentía algo por ella.

"Como ya lo he dicho, somos amigos, por ahora todo lo mantenemos en relación. Me parece una chica bastante buena, inteligente, se enfoca en sus metas, yo creo que ese es un perfil que me interesaría en el futuro ", aseguró Stefano, aumentando más los rumores.