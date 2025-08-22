¿Llegará a Perú? Karol G alista su 'Tropicoqueta Tour' para el 2026: "Ya están confirmados los escenarios"

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La expectativa crece entre los fans, y es que Karol G alista su 'Tropicoqueta Tour' para el 2026, una gira que ya promete convertirse en todo un acontecimiento mundial. El productor que trabaja con 'La Bichota', Diomar García, confirmó que los escenarios están asegurados y solo faltan algunos detalles para que se anuncien las fechas oficiales.

Los escenarios ya están listos para Karol G

El encargado de soltar la bomba fue Diomar García, quien desde hace varios años trabaja de la mano con Karol G en la organización de sus presentaciones en Latinoamérica. En conversación con la emisora Los 40, reveló que el tour mundial de La Bichota ya tiene escenarios confirmados para 2026.

"Para el 2026, ya están confirmados los escenarios. Estamos haciendo por ahí unos últimos detalles con las fechas, pero no demoramos, yo creo que por ahí en un mes o dos meses estaremos anunciando el Tropicoqueta Tour", declaró el empresario.

La respuesta en redes sociales no se hizo esperar. "Si me decepcionó el Mañana será bonito Tour, que no me espero de este", "Ya quiero escucharla cantar Tu Perfume", "Tarjetas de crédito listas" y "El mejor álbum del mundo" fueron solo algunos de los comentarios que se multiplicaron en cuestión de horas.

Otros seguidores añadieron: "Le acaban de dar sentido a mi 2026", "¡Qué emoción! Díganme que viene a Venezuela" y "Desde ya ahorrando para ver a Rihanna y a Karol G".

Karol G se prepara para un show único

La cantante colombiana, por su parte, no se quedó atrás y también compartió detalles sobre cómo se alista para esta nueva etapa. En recientes declaraciones, Karol G confesó que se encuentra en un proceso de formación artística, afinando cada detalle para ofrecer un espectáculo renovado.

"Estoy en una época de formación, no de improvisación. Sigo trabajando, estudiando, escuchando... Me mudé a Nueva York y estoy yendo a clases y aprendiendo a bailar los distintos géneros latinos", dijo la artista.

Además, subrayó que no ve sus giras solo como conciertos, sino como una experiencia emocional junto a sus seguidores. "Es mi momento frente a frente con ellos, el más íntimo que podemos compartir, y quiero hacerlo cuando tenga sentido artístico y profundo, cuando me sienta preparada para dar mucho más de lo que la gente ya vio de mí", agregó.

Mientras tanto, Karol G ya tiene en agenda otro reto: ser la figura principal del show de medio tiempo de la NFL, el próximo 5 de septiembre de 2025 en el Corinthians Arena de São Paulo, Brasil, durante la primera transmisión en vivo y exclusiva de la liga por YouTube.

El anuncio del empresario Diomar García y las declaraciones de Karol G dejaron claro que todo marcha según lo planeado. Por ello, la cantante alista su 'Tropicoqueta Tour' para el 2026 con la intención de ofrecer un show renovado, cargado de emociones y con un despliegue que promete superar su gira anterior.