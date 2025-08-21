Néstor Villanueva comparte sentido mensaje tras ser sentenciado a prisión suspendida: ¿Qué dijo el cantante?

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante peruano Néstor Villanueva, el miércoles 20 de agosto, fue sentenciado a prisión suspendida por violencia contra su menor hijo, fruto de su relación con Flor Polo. Posteriormente, reapareció en redes sociales con un sentido mensaje, que muchos interpretaron como una indirecta para su exesposa.

¿Cuál fue el mensaje de Néstor Villanueva?

Después que se diera a conocer la sentencia en su contra, el cumbiambero Néstor Villanueva recurrió a su cuenta oficial de Instagram en el que compartió una peculiar imagen con un mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

"Puede que todos te fallen, pero Dios nunca falla. ¡Buenos días a todos!", se observa en el post de Villanueva quien acompañó la publicación con la canción 'Forever In Love' de la artista Kenny G.

Publicación de Néstor Villanueva en su cuenta oficial de Instagram

Cabe resaltar, que horas antes, Villanueva realizó otra publicación a modo de reflexión en la que se visualizó en letras mayúsculas la palabra 'Karma' lo que también llamó la atención de los cibernautas porque podría tratarse de una indirecta hacía Flor Polo.

"La maldad vuelve al remitente. La envidia a quien la siente. Las mentiras a quien las ha dicho. El amor a quien lo ha dado. La rueda gira para todos", se observa en el post del cantante.

Publicación en historias de Instagram de Néstor Villanueva

¿Qué indica la sentencia contra Néstor Villanueva?

El Poder Judicial dictó una sentencia contra Néstor Villanueva luego de hallarlo culpable de agredir a su menor hijo. El Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima sentenció al cantante por un año, nueve meses y siete días de prisión suspendida. Ello será equivalente a 640 días de servicio comunitario luego de ser hallado culpable del delito de agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, en agravio de su menor hijo.

De igual manera el fallo determinó que 91 jornadas serán de servicios comunitarios bajo supervisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Además, el juzgado del Poder Judicial fijó una reparación civil de 3 mil soles, los cuales deberán ser abonados en seis cuotas de 500 soles entre setiembre de 2025 y marzo de 2026.

De esta manera, el cantante Néstor Villanueva reapareció en redes sociales para publicar un mensaje con una fuerte carga emocional, luego de ser sentenciado a prisión suspendida por violencia a su menor hijo, fruto de su relación con Flor Polo.