Moción de censura contra el presidente Balcázar generaría más inestabilidad, señala Américo Gonza

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Perú Libre, Américo Gonza, cuestionó la moción de censura presentada contra el presidente José Balcázar, y advirtió que impulsar este tipo de iniciativas solo profundizaría la crisis política en el país. El parlamentario señaló que, desde su punto de vista, no existen razones suficientes para apoyar la medida promovida por Edward Málaga.

Advierte mayor crisis política

La moción de censura presentada contra el presidente José María Balcázar, continúa generando reacciones en el Parlamento. Esta vez, el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, se mostró en contra de respaldar la iniciativa impulsada por Edward Málaga y afirmó que no existen fundamentos sólidos para promover la salida del titular de la Mesa Directiva.

En diálogo con Exitosa, el legislador indicó que su bancada todavía no ha abordado oficialmente el tema, debido a que las decisiones partidarias suelen discutirse de manera interna antes de adoptar una postura institucional. Sin embargo, dejó clara su posición personal respecto a la propuesta.

"No habría motivo para firmar una moción de vacancia contra el presidente. Sería más bien generar más desestabilidad al tema político, cosa que no nos parece", declaró el parlamentario.

Américo Gonza sostuvo que el país atraviesa un escenario político complejo y consideró que promover una nueva vacancia podría agravar aún más la situación institucional. Según indicó, las constantes iniciativas de vacancia o censura contra autoridades terminan debilitando la estabilidad democrática y afectan la imagen del Parlamento ante la ciudadanía.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En diálogo con Exitosa, el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, indicó que no hay motivo para firmar la moción de censura presentada contra el presidente José Balcázar por el parlamentario Edward Málaga. Señaló que esto solo generaría más... pic.twitter.com/bm8Xhh44u5 — Exitosa Noticias (@exitosape) May 15, 2026

Duda que la moción consiga respaldo

El congresista también recordó que este tipo de procesos se han vuelto recurrentes en los últimos años. En esa línea, cuestionó la frecuencia con la que Edward Málaga presenta mecanismos de destitución en la política peruana.

"Edward Málaga siempre se caracterizado por dar vacancia a los presidentes de turno", manifestó.

Además, Gonza puso en duda que la moción impulsada por Edward Málaga logre reunir el respaldo necesario dentro del Congreso para prosperar. Incluso, señaló que el parlamentario tendría dificultades para alcanzar consensos políticos amplios.

"Imagínense que él ni siquiera puede mantenerse en una bancada, menos va a poder sacar un consenso para tener los votos requeridos", expresó.

Las declaraciones del legislador de Perú Libre se suman al debate político generado alrededor de la permanencia de José Balcázar al frente del Congreso. Mientras algunos sectores buscan impulsar su salida, otros consideran que una nueva confrontación política solo incrementaría la inestabilidad en un escenario ya marcado por tensiones y divisiones dentro del Parlamento.