Samahara Lobatón revela en 'La Granja VIP' que terminó en tercio superior: "Mi nota promedio fue 18"

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón vuelve a sorprender a sus compañeros en 'La Granja VIP'y esta vez al revelar que terminó el colegio con tercio superior, alegando que su nota promedio en la secundaria fue de 18.

Samahara Lobatón presume sus notas de secundaria

Samahara Lobatón vuelve a acaparar los titulares de la farándula local y esta vez no por los 'dimes y diretes' que protagonizó hace unos días con Gabriela Herrera tras llamarla "manzana podrida" por su acercamiento al exfutbolista Diego Chávarri en 'La Granja VIP', quien tiene pareja fuera del reality, sino porque esta vez realizó una inesperada confesión en pleno programa.

La hija de Melissa Klug se encontraba comiendo y conversando con sus compañeros Paty Lorena, Renato Rossini Jr. y Pablo Heredia sobre cómo era su experiencia en la etapa escolar. Samahara no dudó en dejar en claro que era "un lío" en clases, pero a pesar de ello, obtenía buenas notas en las materias que llevaba en aquel momento.

"Yo no tenía malas notas, ¿Cómo se llama esa huev... que te dan cuando acabas el colegio para que vayas a la universidad? Tercio...", comentó la influencer, a lo cual Renato se animó a recordarle de que se trataba del "tercio superior".

Al respecto, Samahara presumió con orgullo que logró terminar el colegio dentro del tercio superior, destacando que su nota promedio final a lo largo de los cinco años de educación secundaria fue de 18. "Sí, uno que acabé con tercio superior y dos, que mi nota promedio de secundaria fue 18", sostuvo su rendimiento académico estuvo muy por encima del promedio de lo que muchos de sus detractores e incluso sus propios aliados en el programa imaginaban.

Samahara sorprende con inesperada confesión en 'La Granja VIP'

Pero no todo quedó ahí, ya que Samahara Lobatón siguió contando su anécdota en el colegio e indicó que si bien tenía buenas notas en sus cursos, las de su conducta no la enorgullecían. Según precisó, era una niña "rebelde" y que incluso no respetaba a la directora de su centro educativo y menos a los profesores.

"Yo no respetaba ni a la directora de mi colegio. ¿Cómo voy a respetar a estos imb***s? Qué feo ser profesor, ¿no?", generando la sorpresa de los integrantes del 'Team Víboras'.

Samahara Lobatón arremete contra Diego Chávarri

Samahara le lanzó fuertes comentarios a Diego Chávarri y lo calificó de "manipulador y chantajista" que solo juega a su favor y critica a sus compañeros de su equipo a sus espaldas. "Hace dos días me habló mal de dos personas de su equipo, Gabriela y Paul, y hoy son sus mejores amigos (de Mónica también)", precisó.

a dejar boquiabiertos a sus compañeros en 'La Granja VIP' al revelar detalles inéditos sobre su etapa escolar, asegurando que terminó la secundaria con tercio superior, ya que su nota promedio era de 18.