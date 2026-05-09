Paul Michael acusa a Pamela López de serle INFIEL en 'La Granja VIP' con Diego Chávarri

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López y Paul Michael protagonizaron una fuerte discusión en 'La Granja VIP'. El cantante acusó a su pareja de haberle sido infiel con Diego Chávarri en un baño del programa durante la madrugada. La escena de celos y desconfianza terminó haciendo que la ex de Christian Cueva 'explotara' en vivo.

Paul Michael y Pamela López pelean por presunta infidelidad

En la última emisión de 'La Granja VIP', la tensión escaló cuando Paul Michael cuestionó a la trujillana por la cercanía que tendría con Diego Chávarri dentro de la casa del reality: según precisó, ella y el exfutbolista se encontraron en el baño de los peones en la madrugada.

Pamela López no pudo ocultar su molestia y, entre lágrimas, rechazó las insinuaciones de infidelidad y pidió explicaciones a Paul Michael para lanzar esa acusación. El ambiente se tornó tenso hasta el punto de que Shirley Arica y Samahara Lobatón se acercaran para tratar de calmar a la ex de 'Cuevita'.

"Qué te importa a ti si Diego se levanta 2, 3, 5 de la mañana. Qué tiene que ver eso, yo trabajo, yo me sé respetar mi cuerpo, mi vida, mi alma. Respóndeme por qué me metes a Diego. (...) Por qué me preguntaste quién me había tocado", exclamó Pamela.

A esas declaraciones, Paul solo atinó a asegurar que a ella le gustaría meter a escondidas a personas, e insinuó que habría tenido un amante durante su relación, por lo cual tiene desconfianza, y más tras recordar que Melissa Klug afirmó que Pamela y Diego se conocían desde hace mucho tiempo. "Tú me los has puesto (los cuernos). Conversaciones también...", indicó, generando má conflicto en su relación.

Pamela López tilda de "cobarde" a Paul Michael

Pamela López perdió los papeles por la escena que protagonizaba Paul Michael delante de todos sus compañeros. La trujillana, respecto a las presuntas conversaciones del pasado, solo atinó a exclamar: "Tú ni ni existías en mi vida. Ni siquiera me iba a quedar contigo, recién empezábamos una relación. Yo era soltera y tengo todo el derecho y he pasado por mil procesos, tú ni nadie me puede juzgar porque no eres ni víctima ni engañado".

Pidió que aprenda a respetarla a ella como a sus hijos, y en un punto del enfrentamiento tildó de 'cobarde' a Paul por acusarla de haberle sido infiel, ya que no sería la primera vez que le hace una escena de celos que ella calificó como "enfermizo" al vincularla con Diego Chávarri todo el tiempo que van dentro del reality. "¿Estás traumado con Diego? (...) Yo no coqueteo con él, no me meto a hacer nada con nadie", precisó.

Asimismo, Pamela López confrontó directamente a Chávarri: "Diego, ¿alguna vez yo me he metido contigo en un baño de peones? ¿Alguna vez te has levantado 4, 5 de la mañana para tener un acercamiento conmigo?". A lo cual, el expelotero negó y trató de hacerle entender a Paul que debe aprender a confiar en su pareja.

Pamela López pide que la nominen en 'La Granja VIP'

Finalmente, Pamela López cansada de que la dejen en vergüenza a nivel nacional, pidió a Paul Michael y al resto de sus compañeros que la nominen para dejar el reality, asegurando estar cansada de la situación y de ser objeto de las obsesiones del hombre que consideraba era el indicado para compartir su vida.

Tras el enfrentamiento y haberle acusado de serle infiel en 'La Granja VIP' con Diego Chávarri en un baño de los peones, Paul Michael y Pamela López terminaron abrazándose, generando polémica en redes sociales por la escena.