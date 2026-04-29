Rosangela llama "envidiosa" a Melissa Loza por cuestionar su permanencia en 'EEG' pese a su título universitario

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rosangela Espinoza y Melissa Loza tuvieron un tenso cruce de palabras. La 'Chica Selfie' tildó de "envidiosa" a su compañera tras cuestionar su permanencia en 'Esto es Guerra' (EEG) a pesar de contar con un título universitario.

Dardo de Melissa Loza que desató la furia de Rosangela

Hace solo unos días, Rosangela Espinoza sorprendió a todos al recordar a Onelia Molina el ampay de Mario Irivarren en Argentina que desencadenó el fin de su relación; sin embargo, una vez más, la chica reality desató la tensión en el set de 'Esto es Guerra', dejando desconcertados a más de uno de sus seguidores.

Pues bien, Rosangela dejó entrever que Melissa Loza sentiría envidia por sus logros universitarios. Esto se desencadenó luego de que 'La Diosa' le lanzara una dura crítica luego de que la 'Chica Selfie' se burlada de un error que cometió en uno de los juegos del programa donde respondió que 4x4 es 42.

La hermana de Tepha Loza encaró a la influencer y le recordó que, pese a haberse graduado en la universidad, continúa participando en programas reality como 'EEG'. Incluso, la combatiente aseguró que tener un título no la hace más inteligente que el resto.

"La educación es valiosa, pero un título no te da la autoridad de faltar el respeto ni de minimizar el trabajo al cual perteneces. Yo te pregunté, fui clara: '¿Qué has hecho con lo aprendido, con lo estudiado?'. Porque un título no te va a hacer más inteligente que cualquiera. (...) Se ven bonitos tus cuadros ahí, pero dime, ¿qué has hecho? ¿Has ejecutado?...Pásame tu CV... ¿Lo has puesto en práctica?", indicó.

Rosangela Espinoza se defiende tras críticas a su carrera

Rosangela Espinoza, fiel a su estilo, no dudó en responder y defender sus logros académicos, alegando que ella no le debe explicaciones a nadie sobre si ejerce o no su carrera de Marketing.

Durante el intercambio de palabras del 28 de abril, la chica reality mencionó la palabra "envidia", sosteniendo que lo único que buscaría Melissa Loza sería dejarla "mal parada" con sus recientes cuestionamientos.

Asimismo, aprovechó el momento para lanzarle un dardo directo a la 'Diosa', insinuando que ella sí posee un nivel de educación superior del que Loza carecería y que si hace poco estuvo en una casa de estudios fue por un evento familiar y no por mérito propio.

"Lamentablemente la envidia no la puedes esconder, ayer quedó claramente que tú me querías dejar mal... El día que tú pises la universidad... bueno la pisaste porque hace poco se graduó tu hija, ya debes entender un poquito", sentenció la influencer.

Potente mensaje de Ronsagela tras altercado con Melissa Loza

Finalmente, a través de sus redes sociales, Rosangela señaló que nadie tiene potestad de juzgar si trabaja en la carrera universitaria que estudió. "Que existan personas exitosas sin título universitario no significa que estudiar no tenga valor. Cada camino es distinto", escribió en Instagram.

Rosangela Espinoza se defiende en redes.

Rosangela Espinoza no dudó en defenderse e insinuar que Melissa Loza le tendría envidia. Todo ello tras los cuestionamientos por seguir en 'EEG' cuando tiene un título universitario.