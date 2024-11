¡Terrible! Fallece reconocido ACTOR de 'The Walking Dead' por grave enfermedad

19/11/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una lamentable noticia deja en luto al mundo del entretenimiento. Se reportó la muerte de un reconocido actor de cine y televisión a sus 35 años de edad tras combatir por varios meses contra una dura enfermedad que le fue diagnosticado en abril.

Fallece famoso actor de cine y TV

La actriz Emilia Torello confirmó el día de ayer, el deceso de Paul Teal, actor estadounidense conocido por sus participaciones en la franquicia de 'The Walking Dead' y en series como 'One Tree Hill'. Según lo comunicado, perdió la vida el último 15 de noviembre en el hospital de Raleigh, Carolina del Norte, tras no lograr sobrevivir a su cáncer de páncreas neuroendocrino en etapa 4.

A través de sus redes sociales, Torello compartió un desgarrador mensaje ante la muerte de su amado, con quien tenía planes de boda y una vida juntos.

"El hombre más considerado, inspirador, motivado, disciplinado y amoroso falleció el 15 de noviembre 2024. Paul, eras mi alma gemela, mi futuro esposo, mi roca y mi futuro. Llenaste mis pulmones de risa, mi estómago de mariposas y mi corazón de amor. Te fuiste demasiado pronto, en una batalla que luchaste con valentía sin fallar", se lee en el post.

Paul Teal interpretó el papel de 'Josh' en la serie adolescente 'One Tree Hill'. Bethany Joy Lenz, compañera de dicho programa, dedicó un emotivo mensaje en redes sociales recordando su talento en la televisión.

"Mi corazón está pesado. Paul Teal era el tipo de chico que iluminaba el cuarto sin intentarlo. Su brillante sonrisa, su risa pegajosa y su gran corazón hacía que quisieras estar cerca de él", escribió Lenz, quien mencionó haber trabajado estrechamente con él durante la producción.

¿Quién era recordado Paul Teal?

Paul Teal nació en 1989 en Wilmington, Carolina del Norte, y desde joven mostró su pasión por la actuación, participando en compañías de teatro locales. A lo largo de su carrera apareció en series televisivas como en 'The Walking Dead: World Beyond' con el personaje de 'Walter', 'Good Behavior y 'Dynasty', con los que alcanzó la fama internacional.

Paul Teal protagonizó el papel de Walter en la famosa serie TV 'The Walking Dead: World Beyond'.

Además, compartió créditos con grandes estrellas como Ben Affleck y Ana de Armas en la película 'Deep Water' (2022) y con Patricia Clarkson, en la cinta próxima a estrenarse, 'Lilly'.

El último proyecto cinematográfico que tenía en marcha era el titulado "The Hunting Wives", que realizó durante su tratamiento contra el cáncer y tiene programado su estreno para 2025.

Es así como el famoso actor de Hollywood, Paul Teal, conocido por su participación en el universo de "The Walking Dead" y en la serie "One Tree Hill", falleció a los 35 años en un hospital de Carolina del Norte.