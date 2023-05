Tony Rosado conmueve a fanático en su concierto ¿Qué fue lo que le dijo?

En medio de un concierto en Piura, un fanático se vio conmovido hasta las lágrimas tras la presentación del reconocido cantante de cumbia, Tony Rosado.

Las imágenes de este emotivo instante fueron compartidas mediante la página de Facebook de Radio Nova, lo cual provocó diversas reacciones entre los usuarios que se toparon con el video.

Al percatarse de esa situación, el intérprete de 'Corazón de piedra', no dudó en pausar su show para dedicarle unas palabras al fanático, las cuales provocaron que el hombre se anime y se ponga a bailar.

Las palabras del cantante animaban al fanático a seguir disfrutando de la noche y deje de llorar.

"No llores. Chupa nomás. Este sí está sufriendo mucho, ah. Ya no llores. Está que llora. ¡Para ella que tiene corazón de piedra y no sabe querer", manifestó el cantante de cumbia.