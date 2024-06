Tula Rodríguez recibe críticas por conducir el Inti Raymi sin entender su contexto: "Puedo ser ignorante"

El pasado 24 de junio de 2024, se llevó a cabo el 'Inti Raymi Edición Bicentenario' en Cusco, una ceremonia ancestral que honra al dios sol, Inti. El evento, conducido por Manolo del Castillo de TV Perú, contó con la participación de María Fernanda Montenegro, Cristopher Gianotti y Tula Rodríguez. Sin embargo, fue esta última quien se vio envuelta en críticas luego de admitir públicamente que asistía al festival sin entender su contexto.

Durante una transmisión en vivo desde la 'Fiesta del Sol', Tula Rodríguez fue entrevistada por Manolo del Castillo, momento en el cual confesó estar presente en el evento "para aprender".

Sus palabras desataron una ola de comentarios negativos en redes sociales, especialmente en TikTok, donde usuarios cuestionaron su preparación para cubrir un evento de tal relevancia cultural.

para muchos es una afrenta al Qosqo y su historia, resulta que la anunciada conductora oficial del IntiRaymi de Perú TV, Tula Rodríguez afirma que No sabe nada y por eso está aquí, "para aprender".

El video publicado por la cuenta de TikTok 'cuscoenportada' rápidamente se volvió viral, provocando reacciones mixtas entre los usuarios.

Muchos expresaron su descontento por la falta de conocimiento de Tula Rodríguez y sugirieron la presencia de expertos como Sonaly Tuesta para una cobertura más informada del 'Inti Raymi'.

Algunos comentarios fueron: "¿Dónde está Sonaly?", "Habiendo tantos profesionales en antropología, historiadores, en fin", "La cara de Manolito lo dice todo", "¿Es decir, los conductores están para aprender?" y "Deberían traer a alguien de trayectoria para que brinde una buena información al turista nacional e internacional".

Recordemos que Tula Rodríguez dejó de trabajar para el canal 4 después de que el programa 'En boca de todos', que compartía con Maju Mantilla y Ricardo Rondón, fuera suspendido el 28 de octubre de 2022.

"Dios me dio la oportunidad de permanecer casi 5 años en este maravilloso programa #EnBocaDeTodos, que me permitió llegar todos los días a sus hogares, robarles una sonrisa y con su sintonía alegrar mi corazón. A través de diversas situaciones a lo largo estos años, que hicieron de mi una mujer más fuerte, luchadora y sensible", publicó en sus historias de Instagram.