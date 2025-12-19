Shirley Arica arremete contra Tilsa Lozano y asegura que gana dinero con un dolor familiar: "Perdió el respeto"

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La polémica volvió a encenderse luego de que Tilsa Lozano reapareciera en televisión para hablar sobre su relación con Juan Manuel 'Loco' Vargas. Shirley Arica no dudó en arremeter contra ella, asegurando que obtiene ganancias a costa de un dolor familiar.

Shirley Arica critica a Tilsa Lozano

Todo comenzó cuando Tilsa Lozano volvió a referirse a su romance con el 'Loco' Vargas durante su participación en El valor de la verdad.

La exvengadora habló sobre su relación con el futbolista, un tema que, según Shirley Arica, no solo está cerrado, sino que además afecta a la familia del Loco Vargas.

En una reciente entrevista, Shirley Arica manifestó: "Facturando con algo que ha hecho mucho daño a una familia. Para mí, esa mujer perdió el respeto".

Con estas palabras, la popular 'Chica realidad' dejó en claro su desaprobación frente a la actitud de Tilsa Lozano, recalcando que no considera correcto lucrar con episodios que involucran a terceros y que han generado heridas emocionales.

Además, Shirley Arica no dudó en lanzar una frase irónica para restarle importancia a la exmodelo: "Tilsa es como el helado de pollo, no existe".

Shirley Arica quiere enamorarse

Más allá de la polémica, Shirley Arica aprovechó para contar detalles de su vida personal. La modelo confesó que está abierta al amor, pero que no depende solo de ella encontrarlo, sino de la disposición de quien quiera conquistarla y ganarse su confianza.

"La vida es una sola, hay que divertirse. Yo soy mamá, pero obviamente la mamá también tiene derecho a divertirse. Una vez a la semana tengo que mover mi cuerpo. Sola o con amigas, yo me sé divertir esté con quien esté", aseguró.

En este sentido, Shirley Arica dejó claro que seguirá disfrutando de su soltería y priorizando su bienestar, sin descuidar sus responsabilidades.

Con estas declaraciones, Shirley Arica arremetió contra Tilsa Lozano y aseguró que su accionar se vincula a ganar dinero con un dolor familiar, dejando claro que no piensa guardar silencio frente a este tipo de situaciones.