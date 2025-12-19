RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Sin filtros

Shirley Arica arremete contra Tilsa Lozano y asegura que gana dinero con un dolor familiar: "Perdió el respeto"

Shirley Arica arremetió contra Tilsa Lozano por seguir hablando del 'Loco' Vargas y asegurar que gana dinero con un dolor familiar, un tema que, según la modelo, ya causó suficiente daño.

Shirley Arica critica a Tilsa Lozano
Shirley Arica critica a Tilsa Lozano (Composición Exitosa)

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 19/12/2025

Síguenos en Google News Google News

La polémica volvió a encenderse luego de que Tilsa Lozano reapareciera en televisión para hablar sobre su relación con Juan Manuel 'Loco' Vargas. Shirley Arica no dudó en arremeter contra ella, asegurando que obtiene ganancias a costa de un dolor familiar.

Shirley Arica critica a Tilsa Lozano

Todo comenzó cuando Tilsa Lozano volvió a referirse a su romance con el 'Loco' Vargas durante su participación en El valor de la verdad.

La exvengadora habló sobre su relación con el futbolista, un tema que, según Shirley Arica, no solo está cerrado, sino que además afecta a la familia del Loco Vargas.

En una reciente entrevista, Shirley Arica manifestó: "Facturando con algo que ha hecho mucho daño a una familia. Para mí, esa mujer perdió el respeto".

Con estas palabras, la popular 'Chica realidad' dejó en claro su desaprobación frente a la actitud de Tilsa Lozano, recalcando que no considera correcto lucrar con episodios que involucran a terceros y que han generado heridas emocionales.

Christian Cueva rompe en llanto al confesar que no ve a sus hijos: "Yo no soy perfecto"
Lee también

Christian Cueva rompe en llanto al confesar que no ve a sus hijos: "Yo no soy perfecto"

Además, Shirley Arica no dudó en lanzar una frase irónica para restarle importancia a la exmodelo: "Tilsa es como el helado de pollo, no existe".

Shirley Arica quiere enamorarse

Más allá de la polémica, Shirley Arica aprovechó para contar detalles de su vida personal. La modelo confesó que está abierta al amor, pero que no depende solo de ella encontrarlo, sino de la disposición de quien quiera conquistarla y ganarse su confianza.

"La vida es una sola, hay que divertirse. Yo soy mamá, pero obviamente la mamá también tiene derecho a divertirse. Una vez a la semana tengo que mover mi cuerpo. Sola o con amigas, yo me sé divertir esté con quien esté", aseguró.

Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano sorprende en 'Yo Soy' al imitar a Selena Quintanilla pero se olvida la letra
Lee también

Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano sorprende en 'Yo Soy' al imitar a Selena Quintanilla pero se olvida la letra

En este sentido, Shirley Arica dejó claro que seguirá disfrutando de su soltería y priorizando su bienestar, sin descuidar sus responsabilidades.

Con estas declaraciones, Shirley Arica arremetió contra Tilsa Lozano y aseguró que su accionar se vincula a ganar dinero con un dolor familiar, dejando claro que no piensa guardar silencio frente a este tipo de situaciones.

Temas relacionados El valor de la verdad espectáculos farándula loco vargas Shirley Arica Tilsa Lozano

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA