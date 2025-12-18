Kenyi Succar, hermano de Tony Succar, se somete a delicada operación por tumor maligno: "Tengo nervios"

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Kenyi Succar, hermano de Tony Succar e hijo de Mimy Succar, atraviesa un momento complicado en su salud. El músico anunció que fue sometido a una delicada operación debido a un tumor maligno detectado en la tiroides.

Kenyi Succar se somete a delicada operación

A través de sus redes sociales, Kenyi Succar compartió un mensaje lleno de esperanza antes de la intervención.

"Ya me tocó el día, tengo mi cirugía de la tiroides, me detectaron un 70% de tener cáncer a la tiroides. Aunque tengo nervios, yo sé voy a estar bien y tengo mucha fe en que Dios está conmigo", indicó el artista.

Antes de su operación, Kenyi Succar se mostró sereno y agradecido por el apoyo recibido de sus seguidores y seres queridos: "Tengo mucha tranquilidad por todas las oraciones, mensajes, comentarios, estoy eternamente agradecido", dijo.

El tumor fue detectado inicialmente mediante exámenes que no mostraron problemas graves, pero con el tiempo su crecimiento generó nuevos análisis que confirmaron la presencia de un tumor maligno.

Los médicos clasificaron la enfermedad como de bajo riesgo y baja agresividad, lo que ha permitido a Kenyi Succar mantener la calma y la fe en su recuperación.

Mensaje de optimismo de Kenyi Succar

Pese a la situación delicada, el músico resaltó la importancia del respaldo recibido de familiares, amigos y seguidores. "Me siento bien, no me siento solo, me siento con mucho apoyo".

@kenyi_ Para todos los que están pasando por algo difícil, no están solos. Aquí estamos juntos. 🙏 ♬ original sound - Kenyi Succar

Kenyi Succar también envió un mensaje de esperanza y fortaleza para quienes atraviesan momentos difíciles.

"Para cualquier persona que está pasando por una situación delicada, yo sé que Dios está contigo, ya estás curado, vamos a estar bien, vamos a estar curados, vamos a pasar estas navidades con nuestras familias, con alegría, vamos a salir de esto con muchas fuerzas de dar alegría al mundo", expresó con optimismo.

Al concluir su mensaje, Kenyi Succar volvió a agradecer: "Gracias por todo, los quiero mucho, vamos a estar bien, seguimos adelante", demostrando fortaleza y esperanza ante la operación que se avecina.

La emotiva reacción de Tony Succar

Tony Succar, su hermano mayor, no dudó en mandarle un mensaje de fuerza desde sus redes. "Dios está contigo, Kenyi, hoy todo saldrá perfecto en la cirugía y estarás completamente sano, en el nombre de Jesús", publicó el productor musical.

Kenyi Succar enfrentó su delicada operación por un tumor maligno con optimismo y confianza, contando con el apoyo de su familia, amigos y seguidores, quienes lo acompañaron en cada paso.