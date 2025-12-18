Mujer DECLARA su amor por tiktoker peruana Lis Padilla y ella ACEPTA ser su pareja: "Soy la novia más feliz"

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La tiktoker peruana, Lis Padilla, quien ganó gran popularidad con su jocosa coreografía del tema 'Son de amores' sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al presentar públicamente a su pareja Tania Pinedo.

Lis Padilla es sorprendida por Tania Pinedo

Después de anunciar hace un año la separación definitiva del padre de sus hijos, Enrique Hildebrandt, ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor y gritarlo a los cuatro vientos.

La creadora de contenido ha vuelto a captar la atención de más de uno, pero esta vez no precisamente por un video, sino por un motivo netamente sentimental.

Resulta que la también influencer anunció que desde ahora mantiene una relación con una mujer que se llama Tania Pinedo, quien tras meses de conocerse decidió finalmente pedirle que se convierta en su novia.

Mediante sus redes sociales oficiales la mujer oriunda de la región San Martín publicó la emotiva y romántica ceremonia en la que estuvieron presentes sus hijos, así como también la familia de su ahora compañera de vida.

De acuerdo al material audiovisual se le observa a Padilla con un vestido floreado y zapatos de vestir siendo conducida con los ojos vendados hacia un lugar al aire libre en el que se encontraba una alfombra roja con globos de la misma tonalidad y unas letras blancas que formaban la frase: "¿Quieres ser mi novia" . Al final de esta especie de camino se encontraba Tania Pinedo quien expresaría sus más sinceros sentimientos.

Lis Padilla le dio el 'sí' a Tania Pinedo

Acto seguido, Pinedo tomó la palabra y con un ramo de flores se dirigó a una Lis Padilla que la miraba atentamente y con una sonrisa dibujada en su rostro.

"Dicen que cuando el amor se presenta te cambia la vida, uno no lo busca simplemente llega y eso me pasó contigo. No crean que esto es tan simple, reunir a las familias sobre todo cuando vives en una sociedad muy tradicional, esto es totalmente diferente lo sé, soy consciente", se oye en el video.

En consiguiente, resaltó la fortaleza y autenticidad de Lis Padilla así como también que es divertida. Además, confesó que desde que la vio supo que la quería en su vida y que anhela compartir mucho más tiempo junto a ella por lo que procedió a preguntarle si quería ser su novia.

Con una sonrisa que demostraba nerviosismo y a la vez felicidad, la tiktoker reveló que esperaba esa pregunta desde hace 5 meses y procedió a expresar: "Sí acepto", concluyendo el emotivo momento con un abrazo entre las dos.