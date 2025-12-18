Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano sorprende en 'Yo Soy' al imitar a Selena Quintanilla pero se olvida la letra

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La farándula se prendió en Yo Soy con la presentación de Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano, que sorprendió a todos al imitar a la icónica Selena Quintanilla. Aunque se le olvidó un pedacito de la letra, la piurana no perdió el ritmo y se ganó al público, al jurado y a los televidentes con su carisma y toda su entrega en el escenario.

Ana Lucía Urbina imita a Selena Quintanilla

La esperada actuación de Ana Lucía Urbina comenzó con los nervios a flor de piel. En el detrás de cámaras, la cantante compartió su emoción y confesó que cumplir este sueño en Yo Soy era un reto importante, pese a su amplia trayectoria en la música.

Caracterizada de pies a cabeza como Selena Quintanilla, Ana Lucia Urbina inició su interpretación con el clásico 'Como la flor'.

Aunque esta vez no estuvo acompañada por sus compañeras de Corazón Serrano, contó con un grupo de bailarines que reforzó la puesta en escena, haciendo que la presentación fuera vistosa y entretenida.

El jurado de Yo Soy, compuesto por Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara, no dudó en elogiar la performance.

El público no dudó ni un segundo, aplaudiendo y gritando con cada movimiento de la cantante mientras todos recordaban a la 'Reina del Tex-Mex'.

Ana Lucía Urbina olvida la letra de la canción

Durante la imitación, Ana Lucía Urbina olvidó momentáneamente la letra de 'Como la flor', un detalle que rápidamente fue resuelto con profesionalismo y creatividad.

La cantante improvisó con soltura, demostrando experiencia y dominio escénico, lo que fue destacado tanto por el jurado como por los seguidores en redes sociales.

"Se necesita de mucha valentía, ella supo resolver y le salió bellísimo", "Si bien los nervios le ganaron, no es lo mismo un escenario que cantar en TV, pero igual lo hizo espectacular", "Gracias por revivirla", fueron algunos de los comentarios que celebraron su entrega.

Como se mencionó, durante su imitación de Selena Quintanilla, sus compañeras de Corazón Serrano no subieron al escenario.

Pero al poco rato, Milagros Díaz, Cielo Fernández, Kiara Lozano e Yrma Guerrero se les unieron para cantar 'No te preocupes por mí', el exitoso tema que grabó junto a Dilbert Aguilar, cerrando su presentación entre aplausos del público.

La participación de Ana Lucía Urbina en Yo Soy se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. Su imitación de Selena Quintanilla, pese a un pequeño olvido en la letra, sorprendió al público y al jurado, reafirmando su talento y carisma.