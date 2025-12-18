Christian Cueva se autoproclama el Marc Anthony de la cumbia y cantará con Pamela Franco en televisión

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El siempre polémico Christian Cueva, además de acaparar la sección deportiva de los medios, ahora aparece en el ámbito del espectáculo junto a su pareja Pamela Franco, recientemente se publicó un video del futbolista en el que se autoproclama el Marc Anthony de la cumbia y desatado una serie de reacciones.

El lamento de Christian Cueva

Este jueves 18 de noviembre se publicó un adelanto de lo que los televidentes podrá disfrutar este sábado en el programa 'Esta Noche' conducido por la popular 'Chola Chabuca' que en esta oportunidad tendrá como invitados la pareja del momento de la farándula: Christian Cueva y Pamela Franco.

Así como leen, 'Aladino' se presentará en el espacio televisivo, pese a que días atrás se mostró reacio con la prensa cuando se le preguntó cómo se encontraba en su relación con la cantante de cumbia. En el audiovisual publicado en redes sociales se observa al exjugador de la selección peruana entrando al escenario y afirmando que el amor lo ha cambiado.

Sin embargo, lejos de mostrar su actitud alegre y jocosa de siempre, el flamante fichaje de Juan Pablo II College abrió su corazón, inclusive brotó algunas lágrimas y lamentó no haber estado cercado de sus seres más preciados: sus hijos con Pamela López. "Lo más duro ha sido no ver a mis hijos durante mucho tiempo" , expresó el habilidoso volante peruano.

Además, reveló que él asume sus actos y consideró que no es una persona perfecta, esto en referencia al escándalo desatado años atrás cuando la madre de sus primogénitos descubrió su romance con la exintegrante de Alma Bella.

Acto seguido apareció en escena Pamela Franco y 'Cuevita' no desaprovechó la ocasión para demostrarle el amor que le tiene y la beso.

El Marc Anthony de la cumbia: 'Aladino'

En otro momento el exjugador de Emelec, de Ecuador, se sumó a su amor Pamela Franco para interpretar canciones que forman parte del repertorio de ella y bailando.

"Con ustedes el Marc Anthony de la cumbia" , se oye expresar al futbolista de 34 años entre risas fiel a su estilo chabacano que también generó carcajadas en su enamorada.

