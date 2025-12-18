Ricardo Morán homenajea en 'Yo Soy' a Dominic Sánchez, imitador de Lennox, tras su asesinato

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La más reciente gala de Yo Soy se convirtió en un emotivo momento para recordar a Dominic Sánchez, imitador de Lennox y exparticipante del programa, quien fue asesinado en Puente Piedra. Ricardo Morán, jurado y productor, rindió homenaje al joven, dedicando palabras de reconocimiento y solidaridad a su familia.

Ricardo Morán rinde homenaje a Dominic Sánchez

Durante la transmisión de Yo Soy, Ricardo Morán compartió con la audiencia detalles de la carrera de Dominic Sánchez en el programa de Latina TV.

"Dominic Sánchez, de repente algunos de ustedes lo recuerdan, que durante muchas temporadas volvía una y otra vez a los castings, era muy querido por nosotros, muy carismático", expresó el productor de Rayo en la botella.

El jurado hizo énfasis en la actitud positiva y perseverante de Dominic Sánchez, quien participó hasta seis veces en los castings de Yo Soy, demostrando siempre entusiasmo y buena disposición.

"Dominic, un abrazo de toda la familia ahora que has partido ¡Y estoy seguro que lo que tú querrías con tu buen humor y tu temperamento bonachón es que disfrutemos de la gala del día de hoy, así que te vamos a honrar haciendo una gala espectacular!", añadió Morán.

Ricardo Morán se pronuncia sobre la inseguridad

Ricardo Morán también aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la violencia que afecta a la ciudad, en especial tras la trágica muerte del joven artista.

"El día de ayer, lamentablemente, falleció, asesinado por una violencia criminal que está azotando a nuestro país", comentó, señalando la inseguridad que persiste en Lima y haciendo un llamado implícito a la conciencia social sobre estos hechos.

Detalles del ataque contra imitador de Lennox

Dominic Sánchez Lozano fue asesinado a balazos frente a su vivienda, ubicada en la intersección de la calle Francisco Bolognesi con avenida Las Acacias, en Puente Piedra.

Según fuentes policiales, un individuo se acercó al joven artista y disparó varias veces antes de escapar en motocicleta. El imitador de Lennox recibió hasta 14 impactos de bala y cayó mientras intentaba pedir ayuda.

Vecinos que presenciaron el horrendo ataque acudieron para socorrerlo, pero lamentablemente falleció poco después. La PNP continúa con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del crimen.

La gala de Yo Soy se transformó en un emotivo homenaje, donde Ricardo Morán y el equipo del programa de Latina TV recordaron a Dominic Sánchez, imitador de Lennox, asesinado cruelmente en el distrito de Puente Piedra.