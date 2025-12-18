Mauricio Diez Canseco descarta postular en las Elecciones 2026: "La última vez que lo intenté no me fue bien"

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Quedan pocos meses para las elecciones generales 2026 donde se escogerá al próximo presidente o presidenta, además de otras autoridades como senadores y diputados. Durante las últimos comicios, personajes de la farándula incurrieron en la política tentando algún puesto dentro del Estados.

En medio de esta coyuntura, el empresario Mauricio Diez Canseco, más conocido como Brad Pizza descartó completamente ser parte de la fiesta electoral que se celebrará el domingo 12 de abril del 2026.

Mauricio Diez Canseco descarta ser candidato en las próximas elecciones

El hombre de negocios estuvo en Jesús María, específicamente en el local de ANIQUEM (Asociación de Niños Quemados) llevando un show en vísperas de Navidad. Ahí, al lado de su novia, Aixa Sosa, pidió a sus seguidores apoyar a estos menores quienes atraviesan por una infancia complicada.

"Desde hace 30 años que estoy apoyando a los niños de ANIQUEM, personalmente los visito en su casa y hacemos lo posible para poder ayudarlos. En esta ocasión todos pueden sumarse a la campaña de ayuda con solo yapear al número 945947436. Yo vengo apoyando esta campaña porque mi papá me llevó de niño al hospital y eso me marcó", indicó a la prensa.

Luego de ello, Mauricio Diez Canseco descartó rotundamente cualquier tipo de participación en política, especialmente en las próximas elecciones generales ya que anteriormente lo hizo y no tuvo una buena experiencia.

Mauricio Diez Canseco llevó alegría a niños de Aniquem.

"Nada con la política, eso está descartado. La última vez que lo intenté no me fue muy bien, así que prefiero ayudar desde mi trinchera. Creo que todos de alguna manera hacemos política, pero desde la empresa generamos tres mil puestos de trabajo y ayudamos en todo lo que podemos", añadió.

El paso de Mauricio Diez Canseco por la política

Es importante precisar que el popular Brad Pizza intentó postular a la presidencia en los comicios del 2015. Lamentablemente para él, su campaña no prosperó quedando fuera de carrera.

Ahora, el empresario busca seguir su carrera televisiva en el canal de la avenida Arequipa a pesar que su contrato vence a fin de año. Para ello envió un mensaje a la plana jerárquica de Panemericana.

"Aún no he conversado con Susana Umbert pues mi contrato termina en marzo del próximo año. A nosotros nos va bien, pues el programa sale los domingos y se repite los domingos, tenemos buenas cifras en el rating. Sin embargo, creo que lo podemos hacer mejor. Yo quiero quedarme en el canal y ojalá que todo se concrete de la mejor manera", acotó el empresario.

De esta manera, Mauricio Diez Canseco descartó postular en las próximas elecciones 2026 al recordar sus anteriores incursiones en política.