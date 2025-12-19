Christian Cueva rompe en llanto al confesar que no ve a sus hijos: "Yo no soy perfecto"

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva volvió a dar que hablar en la farándula peruana al romper en llanto mientras contaba detalles sobre su relación con sus hijos. Además, el futbolista sorprendió al autoproclamarse el Marc Anthony de la cumbia junto a su pareja Pamela Franco en Esta noche.

Christian Cueva se quiebra por sus hijos

Durante la grabación de Esta noche, Christian Cueva mostró un lado muy humano y sensible. El todavía esposo de Pamela López habló abiertamente sobre los errores que reconoce como padre y el dolor de no poder ver con frecuencia a sus tres hijos.

"Lo más duro que ha sido es no ver a mis hijos durante mucho tiempo. Yo asumo mis actos, yo no soy perfecto", confesó el futbolista entre lágrimas, dejando ver una faceta poco conocida de su vida personal.

Se autoproclama el Marc Anthony de la cumbia

En otro momento del programa, Christian Cueva sorprendió al anunciar que se consideraba el "Marc Anthony de la cumbia" durante la presentación de su nueva canción junto a Pamela Franco.

El tema busca competir con "La clandestina", interpretada por Paul Michael y Pamela López, y ya promete ser uno de los éxitos del verano.

Además, el futbolista permitió que Pamela Franco subiera al set para dar su versión de los comentarios que ambos reciben sobre su relación.

"Se dijo una y otra cosa, todo eso es mentira", aseguró el exjugador de la selección peruana, mientras la cantante se mostraba conmovida por sus palabras.

Dónde ver el último programa de 'Esta noche'

El último programa del año de Esta noche, contará con Christian Cueva y Pamela Franco como invitados exclusivos. La cita es este sábado 20 de diciembre a las 10:00 p.m. por América TV, inmediatamente después de El reventonazo.

El espacio de entrevistas y música se ha consolidado como líder en su horario, y con la presencia del futbolista y la cantante se espera superar la audiencia de programas rivales como Yo soy en Latina y JB en ATV.

Christian Cueva y su demanda de divorcio

Hablando de Christian Cueva, ayer 18 de diciembre presentó formalmente una demanda de divorcio por causal contra Pamela López, dando inicio al proceso para terminar su matrimonio. El propio futbolista compartió la noticia en sus redes sociales

Así, Christian Cueva sorprendió al público de Esta noche al romper en llanto hablando de sus hijos y, al mismo tiempo, autoproclamarse el Marc Anthony de la cumbia junto a Pamela Franco.