Christian Cueva interpone demanda de divorcio contra Pamela López: ¿Se casará con Pamela Franco?

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La vida personal de Christian Cueva volvió a sacudir la farándula luego de que anunciara una demanda de divorcio contra Pamela López. De inmediato, los rumores apuntan a un posible matrimonio con Pamela Franco.

Cueva quiere divorciarse de Pamela López

Fue a través de sus redes sociales que Christian Cueva dio a conocer que presentó una demanda de divorcio por causal contra Pamela López, madre de sus tres hijos.

"A la opinión pública, debo informar que el día de hoy mis abogados del estudio Villaverde han presentado mi demanda de divorcio", escribió Christian Cueva.

El anuncio no pasó desapercibido y rápidamente encendió las especulaciones sobre si esta decisión estaría relacionada con su actual relación sentimental con Pamela Franco.

Para muchos, el movimiento legal de Christian Cueva podría interpretarse como el inicio de un camino hacia una nueva etapa, incluso un eventual matrimonio.

Sin embargo, el tipo de proceso elegido por el futbolista abrió el debate sobre sus verdaderas intenciones, ya que el divorcio por causal es uno de los más extensos y complejos en el Perú.

Magaly pone en duda intenciones de Cueva

Durante la emisión de su programa del miércoles 17 de diciembre, Magaly Medina analizó la situación y fue tajante al cuestionar la decisión de Christian Cueva.

La conductora recordó que, aunque no es abogada, tiene amplio conocimiento sobre procesos de divorcio y aseguró que este tipo de demanda no es precisamente la vía más rápida para cerrar un matrimonio.

"(Cueva) presentó demanda de divorcio por causal a Pamela López. Ah, claro, Pamela Franco dirá: 'mi Aladinito se va a divorciar, ahora sí nos vamos a casar'. Pero no es así. Es que ese proceso por causal es larguísimo", sostuvo la conductora.

Magaly Medina incluso calificó esta decisión como una forma de "pintar pajaritos en el aire", especialmente hacia la cantante.

Señaló que un divorcio por causal suele convertirse en un proceso desgastante, donde salen a la luz conflictos y situaciones íntimas que afectan no solo a la pareja, sino también a los hijos.

"El divorcio por causal en el Perú es uno de los más largos que hay, es interminable. Las parejas se sacan todas sus miserias y, en ese transcurso, los hijos de esas familias siguen sufriendo", afirmó la conductora.

Magaly envía mensaje a Pamela Franco

En medio del análisis, Magaly Medina también se dirigió directamente a Pamela Franco, actual pareja de Christian Cueva, y le dejó un consejo claro. Según la conductora, cuando una persona realmente quiere divorciarse, busca la vía más rápida.

"Deberías pensarlo bien. El hombre que se quiere divorciar, se divorcia. No la hace larga", expresó.

Además, señaló que existían opciones más rápidas como la conciliación o el divorcio notarial o municipal, pero que estas no fueron consideradas en este caso.

Christian Cueva interpuso una demanda de divorcio contra Pamela López por la vía de causal y el tema sigue dando de qué hablar. Mientras el proceso avanza, crecen las dudas sobre un posible matrimonio con Pamela Franco.