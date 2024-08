¡Ya es mamá! Cindy Marino presentó a su bebé EN VIVO y confiesa que "cerrará la fábrica"

¡Está feliz! La conocida actriz cómica y figura de Chollywood, Cindy Marino, se convirtió en madre, luego del nacimiento de su bebé en pasado martes 13 de agosto. Así, durante una entrevista en vivo, ella decidió mostrar por primera vez a su pequeña hija en televisión nacional.

Previamente, la exintegrante del elenco humorístico de Carlos Álvarez había anunciado en sus redes sociales la noticia del nacimiento de su hijita llamada Valentina, mostrando su felicidad ante el acontecimiento que define una nueva etapa en su vida.

Recientemente, fue entrevistada por el programa 'América Hoy', en donde reveló detalles del momento más importante de su vida. En ese sentido, Marino confesó que, durante su labor de parto, tuvo algunas complicaciones, mismas que la llevaron a tener un cuadro de ansiedad.

"Entré una crisis de ansiedad en la sala de parto, estaba ya muy ansiosa a pesar de que estaba con la mascarilla de oxígeno, pero sentía que me faltaba la respiración", mencionó, revelando que también tuvo inconvenientes con la lactancia materna.

Asimismo, Cindy confesó que, luego de esta experiencia, no se sentiría muy segura de volver a tener un hijo, aseverando que también podría presentar algunos riesgos, según su médico. Por lo que, fiel a su estilo, descartó volver a embarazarse en un futuro.

"Aquí ya cierro la fábrica porque la cierro, no hay manera de volver a embarazarme, porque en mi caso ha sido otro tiempo, los cambios hormonales son distintos de hecho. Obviamente que he disfrutado demasiado mi embarazo, pero se me hace un poco más complicado", sentenció.