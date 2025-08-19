Alfredo Azurín interpelaría al ministro del Interior sino compra chalecos nuevos para la PNP: "Basta de donaciones chinas"

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Somos Perú, Alfredo Azurín, señaló que si el ministro del Interior, Carlos Malaver, quien fue citado al Congreso para dar detalles sobre leyes y reglamentaciones de seguridad ciudadana, no inicia la compra de chalecos antibalas nuevos para la Policía Nacional del Perú, impulsará una interpelación en su contra.

Posible interpelación al ministro del Interior

En entrevista con Canal N, Azurín resaltó que es de urgencia que desde la cartera del Interior se adquiera productos de protección nuevos para los efectivos, dejando a un lado las donaciones chinas que se reciben.

"Va tener que iniciar la compra (de chalecos) cuanto antes. Olvídense de donaciones de China. Va tener que decir algo importante mañana, porque sino voy a proceder a interpelar", declaró.

Instó a Malaver a esforzarse y priorizar las adquisiciones "cuanto antes", esto debido a la controversia de falta de equipamiento de calidad para que los agentes del orden puedan combatir la criminalidad.

"Han tenido estados de emergencia para comprar y no lo han hecho. ¿Cuándo van adquirir los chalecos? (...) Amo a la Policía, pero no tienen la capacidad para hacer una gestión lo más célere posible para logística", añadió.

Chalecos antibalas en mal estado

El parlamentario indicó que, en una visita a distintas comisarías encontró chalecos antibalas vencidos y en mal estado, lo que pone en completo riesgo la vida e integridad de los uniformados en su combate a la delincuencia.

Comentó que el Kevlar, material utilizado por la PNP, pierde su eficacia con el tiempo y subrayó que muchos agentes reciben el producto sin siquiera tener conocimiento que ya está caducado. "Aunque el chaleco se vea bien, ya no sirve como escudo si está vencido", puntualizó.

En esa línea, el legislador encendió las alarmas al revelar que el Mininter cuenta con un presupuesto de casi S/9 millones para adquirir nuevo equipamiento. No obstante, este monto no ha sido utilizado hace seis meses.

Asimismo, dijo que la armadura corporal provienen de donaciones que ya fueron utilizadas, cuando lo correcto debe ser usar equipos provenientes de fábrica.

"En cumplimiento de mi labor de fiscalización visité de manera inopinada la Comisaría de Apolo y el Escuadrón Verde, donde encontré una dura realidad inaceptable: chalecos antibalas ROTOS y VENCIDOS con más de 15 y hasta 20 años de antigüedad", escribió el legislador en su cuenta de X (antes Twitter).

