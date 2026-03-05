Accidente deja heridos graves y familia clama ayuda urgente tras tragedia vial

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un accidente ocurrido en la carretera Costanera Sur dejó siete heridos y sumió a una familia tacneña en una dramática situación. Mientras dos de los afectados permanecen en estado delicado, sus parientes piden ayuda para afrontar los gastos médicos y exigen que se determinen responsabilidades por lo sucedido. El siniestro se registró el sábado 28 de febrero, alrededor de las 19:15 horas, en la carretera Costanera a inmediaciones del Bosque Municipal, cuando un bus interprovincial colisionó frontalmente con un station wagon en el que viajaba la familia Huarachi Choque, que retornaba a la ciudad tras pasar el día en la playa.

Producto del impacto, el station wagon terminó fuera de la vía, sobre el arenal, con severos daños en la parte delantera y lateral. La puerta posterior tuvo que ser cortada para rescatar a los ocupantes. Todos los pasajeros del vehículo menor resultaron heridos, entre ellos un bebé de 10 meses y una niña de seis años.

El dramático testimonio

Junior Huarachi Choque, de 18 años, relató que el viaje había sido organizado para compartir un momento en familia.

"Nosotros viajamos la familia completa, nos dirigíamos a la playa a pasar un día de familia, pude rescatar a mi hija pero mi esposa tiene un corte con 7 puntos en la frente", contó Junior Huarachi, con la voz entrecortada desde el hospital.

Según su versión, el bus invadió el carril por el que circulaban cuando regresaban a casa. Tras el choque, Junior logró salir del vehículo y auxiliar a sus seres queridos. Fue él quien cargó a su hermana menor de 10 años y pidió apoyo a otros conductores mientras esperaban la llegada de las ambulancias.

La menor fue sometida a una intervención quirúrgica de emergencia. Aunque la operación resultó favorable, los médicos advirtieron que su estado sigue siendo delicado debido a fracturas en el rostro. La madre de Junior también permanece hospitalizada con lesiones de consideración.

Reclamo y pedido solidario

En los exteriores del hospital Hipólito Unanue, familiares y vecinos se congregaron para expresar su malestar. Señalan que los gastos médicos están siendo cubiertos por el seguro del station wagon; sin embargo, aseguran que no han recibido respaldo adicional frente a la magnitud del hecho.

Junior hizo un llamado público para enfrentar la difícil situación económica que atraviesan.

"Yo solamente quisiera que se hagan cargo los que ocasionaron el accidente, mi familia no merecía pasar por eso", declaró Junior Huarachi.

El joven explicó que ha permanecido varios días en el hospital acompañando a su madre y a su hermana menor, mientras intenta mantenerse fuerte por su hijo y el resto de su familia.

"Nunca pensé que me iba a pasar eso", agregó el joven padre de familia de 18 años al ver como su padre discapacitado se descompensaba en la puerta del hospital.

Las investigaciones están a cargo de la comisaría del centro poblado Augusto B. Leguía, con conocimiento del Ministerio Público, a fin de esclarecer las causas del hecho y determinar responsabilidades.

Mientras tanto, la familia enfrenta no solo las secuelas físicas y emocionales del accidente, sino también la incertidumbre por la recuperación de los heridos. A la espera de justicia, reiteran su llamado de ayuda a la ciudadanía para cubrir tratamientos, medicamentos y futuras intervenciones médicas que permitan estabilizar la salud de sus familiares.