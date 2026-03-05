Colegio Hermanos Barreto con grafitis y deterioro a días del inicio escolar

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Grafitis y deterioro persisten en el colegio Hermanos Barreto

El colegio Hermanos Barreto continúa con pintas vandálicas en su fachada tras el banderazo blanquiazul realizado el pasado 15 de febrero, situación que preocupa a la comunidad educativa a pocos días del inicio del año escolar. La directora del plantel, María Rosas, señaló que el problema se agrava debido a la incertidumbre sobre si la institución es considerada patrimonio cultural, lo que impediría realizar intervenciones sin autorización.

Según explicó, acudió a la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) para solicitar apoyo en la limpieza de los grafitis; sin embargo, la entidad le informó que no existe una resolución que declare formalmente al colegio como patrimonio cultural. A pesar de ello, solo le brindaron orientaciones para intervenir en la fachada, lo que implicaría que la institución asuma los costos.

"Nos dicen que nos darán orientaciones para hacer el mantenimiento, pero en otras palabras significa que nosotros debemos asumir el gasto, y sabemos que es un trabajo especializado y costoso", indicó la directora.

Antecedentes de restricciones para mantenimiento

Rosas recordó que situaciones similares ya ocurrieron en gestiones anteriores. Según relató, un exdirector intentó realizar labores de mantenimiento en la fachada debido a la acumulación de polvo, pero recibió la visita de personal del entonces Instituto Nacional de Cultura acompañado de efectivos policiales.

"Le hicieron incluso una denuncia por daños contra el patrimonio cultural. Desde ese momento se dijo que el colegio estaba considerado patrimonio cultural y que se iba a emitir una resolución, pero hasta ahora no sabemos en qué quedó", explicó.

Temor de asumir responsabilidades

La actual directora manifestó su preocupación por la falta de claridad en la situación legal del plantel. Señaló que, pese a haber solicitado formalmente información, la DDC respondió que en sus archivos no existe documento que acredite que el colegio sea patrimonio cultural.

"Solo tengo la respuesta de que no existe ninguna resolución que declare al colegio como patrimonio cultural. Pero también tengo el temor de que si hago mantenimiento y luego aparece un documento, pueda tener una denuncia", sostuvo.

Ante esta situación, la directora invocó a las autoridades a intervenir para solucionar el problema antes del inicio del año escolar.

Otros problemas en la infraestructura

La directora también alertó sobre otros problemas en la infraestructura del colegio, como grietas en la zona de la biblioteca que, según indicó, ya habían sido advertidas en informe de Contraloría.

Mientras tanto, la fachada del colegio Hermanos Barreto continúa con pintas vandálicas, y la comunidad educativa espera una respuesta clara de las autoridades sobre su condición de patrimonio cultural y las acciones que permitan recuperar la imagen del plantel antes del inicio del año escolar.