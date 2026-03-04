Colegio afectado por retraso de obra iniciará clases en medio de contingencia

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El colegio Luis Alberto Sánchez iniciará el año escolar en aulas de contingencia debido al retraso de la obra de infraestructura, una situación que se repite por segundo año consecutivo y que afecta a más de dos mil estudiantes del distrito Gregorio Albarracín Lanchipa.

La institución educativa aún no culmina la construcción de sus nuevos pabellones, proyecto que debió concluir en 2025. No obstante, la obra quedó paralizada en setiembre de 2024 luego de que el Consorcio Educativo Tacna afrontara problemas económicos por una deuda ante la Sunat. Tras esa paralización, se produjeron nuevos retrasos que han extendido la ejecución hasta el presente año.

El director del plantel, profesor Miguel Sierra Cayo, confirmó que la comunidad educativa continúa trabajando en condiciones provisionales.

"Todavía nos encontramos en contingencia. Según el cronograma, la obra debería terminarse a fines de abril, pero hay adicionales como el cambio de mobiliario y la actualización del equipo tecnológico", explicó Sierra.

Cambios técnicos amplían plazos

De acuerdo con la dirección, el expediente técnico fue modificado para incorporar mobiliario de madera y equipamiento tecnológico actualizado, lo que ha generado una ampliación de plazos. La culminación de la obra ahora se proyecta entre agosto y septiembre.

El colegio atiende los niveles inicial, primaria y secundaria, con una población aproximada de dos mil alumnos. Actualmente se trabaja con 25 estudiantes por aula; con la ampliación, se prevé incrementar la capacidad a 30 por salón, lo que permitirá atender a un mayor número de escolares en la zona.

Pese al escenario, las clases comenzarán el 16 de marzo. Los docentes ya se reincorporaron, se conformaron los comités correspondientes y se realizan coordinaciones con la Policía Nacional y la municipalidad para reforzar la seguridad y el orden vehicular en los exteriores del plantel. Asimismo, se ha programado una campaña de fumigación como parte de las acciones previas al inicio del año escolar.

Mantenimiento con recursos limitados

En relación con el presupuesto de mantenimiento, el director precisó que el monto asignado este año se redujo considerablemente. "El año pasado nos llegó 14 mil soles y este año solamente 7 mil soles. Es poco para la cantidad de alumnos", señaló el director Miguel Sierra Cayo.

Estos recursos serán destinados prioritariamente a la reparación de los servicios higiénicos y de ventanas dañadas. Sin embargo, otras necesidades, como el pintado general de la infraestructura, deberán gestionarse con apoyo de los padres de familia, tema que será abordado en la primera asamblea anual.

Durante 2025, los diferentes niveles organizaron actividades pro fondos, entre ellas rifas, cuyos ingresos permitieron adquirir implementos para los estudiantes y materiales para actividades cívicas. La dirección anunció que se rendirá un informe detallado a los padres sobre el uso de dichos recursos.

Mientras tanto, el colegio espera que la obra no registre un nuevo retraso y que, finalmente, la comunidad educativa pueda superar la contingencia que ha marcado su funcionamiento en los últimos años.