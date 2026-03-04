Tragedia en La Libertad: Hallan cuerpo sin vida de bebé que cayó al río Baños Chimú

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una familia que se trasladaba en motocicleta cayó al río Baños Chimú, en la provincia de Gran Chimú, lugar en donde actualmente se encuentra colapsado el puente homónimo. El cuerpo de un padre de familia y su bebé de tres meses fueron encontrados sin vida, mientras que la madre fue trasladada de emergencia para recibir atención médica.

Al momento, se manejan dos hipótesis del accidente. Por un lado, se presume que el vehículo intentó cruzar el puente colapsado, mientras que lugareños indican que el incidente ocurrió antes de cruzar a la estructura dañada.

Hallan cuerpo de bebé y su padre en río Baños Chimú

Un terrible accidente enluta a una familia. Un padre de familia junto con su bebé de tres meses fueron encontrados sin vida tras caer hacia el río Baños Chimú tras aproximarse en moto hacia el puente Gran Chimú, actualmente colapsado.

Producto del accidente, Carlos Javier Samana Paredes (25), padre de familia, fue encontrado sin vida; mientras que la madre, Ruth Elizabeth Sánchez Vigo (18), resultó herida y fue auxiliada por pobladores del sector.

Tras largas horas de búsqueda, el cuerpo sin vida del bebé de tres meses de nacida fue encontrado. De acuerdo a información del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad, fueron los pobladores de la zona quienes encontraron el cuerpo de la menor aguas abajo del lugar del accidente.

Ante el hallazgo, los lugareños alertaron del hecho hacia efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) los cuales se aproximaron para realizar las diligencias correspondientes a ley.

Se manejan dos hipótesis del accidente

De acuerdo a la información proporcionada por la COER, la familia sufrió el accidente cuando la motocicleta en la que se desplazaban se despistaran cuando intentó cruzar el puente colapsado Baños Chimú.

Por otro lado, lugareños de la zona indicaron que el accidente había ocurrido antes de llegar a la estructura dañada. Según esta versión, el conductor del vehículo perdió el control por intentar bordear una torrentera, lo que generó que se precipitaron al río.

La investigación del caso determinará cuál fue la causal de accidente, mas el lamentable hecho genera que los pobladores critiquen la inacción del municipio por la falta de atención a la infraestructura dañada.