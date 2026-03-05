Canciller Hugo de Zela lidera sesión del Comando de Crisis del Medio Oriente

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Ante el conflicto bélico desatado en Medio Oriente, el canciller Hugo de Zela lideró una sesión para conocer el reporte de ayuda a peruanos en la zona de conflicto y definir estrategias con las misiones diplomáticas.

Reunión de Comando de Crisis del Medio Oriente

Este jueves 5 de marzo, el canciller Hugo de Zela sostuvo una reunión virtual con misiones diplomáticas para brindar la asistencia efectiva a los compatriotas que se encuentran en la zona de conflicto en Medio Oriente.

Como se recuerda, el canciller informó, en comunicación con Exitosa, que alrededor de 5 mil peruanos se encontraban en la región del conflicto por lo que se ha procedido a darles un seguimiento permanente de la situación a través de los embajadores.

En la reunión se contó con la presencia de los jefes de misión en Arabia Saudita (responsable de Bahréin y Omán), Catar, Dubái, Egipto (que cubre también Jordania, Líbano y Siria), Emiratos Árabes Unidos, Israel, Kuwait y Türkiye (que tiene a su cargo Irán).

En la sesión de Comando de Crisis del Medio Oriente participó el viceministro de Relaciones Exteriores, el secretario general, así como los funcionarios de las misiones diplomáticas.

¿Qué se definió en el encuentro?

Dentro del encuentro se definieron prioridades, eventuales rutas de evacuación y estrategias. En canciller indicó que la prioridad es salvaguardar la integridad de los compatriotas.

Como parte de las acciones gestionadas desde la Cancillería se están realizando misiones mediante la cual se mantienen comunicación constante con los compatriotas, tanto los residentes como los que se encuentran en tránsito, los cuales quedaron varados ante el cierre de los espacios aéreos.

Los jefes de misión comentaron las últimas gestiones en medio de esta emergencia en donde se identificaron las rutas y zonas seguras para los compatriotas en Medio Oriente y el Golfo.

Para los compatriotas que se encuentran de tránsito en la zona de conflicto se está brindando orientación hacia países de menos peligro. Se prioriza a los connacionales que cuenten con una mayor situación de vulnerabilidad.

Se está brindando atención especial a los connacionales que se encuentran de tránsito en Dubái y Catar. Entre las gestiones realizadas se destacó las gestiones presenciales y telefónicas efectuadas por la oficina consular en Dubái ante establecimientos hoteleros logrando reducir las tarifas de estadía.

