Doble Vía Tacna-Boca del Río bajo investigación por incumplimiento laboral y posible multa

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La doble vía Tacna-Boca del Río enfrenta un nuevo cuestionamiento por incumplimiento laboral, tras la paralización de 210 obreros que denunciaron retrasos en sus pagos y deficiencias en sus condiciones de trabajo. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) advirtió que, de no corregirse las observaciones, se impondrá una multa a la empresa ejecutora del proyecto.

Protesta y fiscalización

El intendente regional de SUNAFIL, Eduardo Pérez, confirmó que la institución mantiene seguimiento desde noviembre, cuando inició el proyecto a cargo del consorcio Vial Sama. "Hemos estado en constante monitoreo desde el mes de noviembre (...) no solamente esa obra sino diferentes obras en la región", declaró.

Según detalló, se desplegaron dos equipos: uno para verificar el cumplimiento de normas sociolaborales y otro especializado en seguridad y salud en el trabajo. Durante la intervención se identificó a 210 trabajadores, de los cuales 190 pertenecerían a Construcciones y Conservación del Norte (CCN) y 20 al consorcio Vial Sama.

"Lo correcto es que todos deben estar en planilla bajo el régimen de construcción civil, con seguro social y beneficios", enfatizó Pérez.

Deficiencias en seguridad

Un informe de la Contraloría General de la República alertó sobre la ausencia de personal técnico clave en seguridad y salud en obra. "Eso llama la atención ¿Quién supervisa al supervisor? Por eso es importante que estas entidades se involucren en la vigilancia sobre esta obra", sostuvo el intendente.

Las inspecciones abarcan registro en planilla, contratos, boletas de pago, asignación familiar, horas extras, transporte, alimentación, servicios higiénicos, camerinos y zonas de hidratación. Además, se evalúa la situación de empresas tercerizadas como Macontra, encargada del alquiler de maquinaria.

Pérez recordó que la Ley 29783 y el Decreto Supremo 011-2019 obligan a empleadores, contratistas y subcontratistas a garantizar condiciones adecuadas.

Advertencia de multa

El titular de SUNAFIL explicó que, si no se efectiviza el pago de salarios ni se subsanan las observaciones, la sanción será económica y proporcional al número de trabajadores afectados.

"Es una multa onerosa porque la cuantía se multiplica por la cantidad de trabajadores, entonces, esta multa va a ser directamente para la empresa que ha suscrito el contrato", advirtió.

Asimismo, hizo un llamado a la empresa supervisora —integrada por Consulgal - Consultores de Engenharia e Gestao, S.A. - Sucursal Del Peru — para asumir su responsabilidad en el control del cumplimiento técnico y presupuestal. "No solo debe fiscalizarse al contratista, sino también identificar cuál es el rol que está cumpliendo el supervisor", cuestionó.

La doble vía Tacna-Boca del Río continúa en proceso de investigación por parte de SUNAFIL. Mientras tanto, el incumplimiento laboral detectado mantiene en alerta a las autoridades, que no descartan aplicar una multa si la empresa no cumple los acuerdos y garantiza condiciones dignas para los trabajadores.