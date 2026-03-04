Fuga de gas en Cusco: Deflagración mantiene llamas de TRES METROS y podría durar VARIOS DÍAS

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La emergencia generada por una deflagración en un ducto de gas de Transportadora de Gas del Perú (TGP) continúa generando preocupación entre autoridades y equipos técnicos que investigan el incidente.

El fiscal Óscar Benavides explicó en diálogo con Exitosa, que el fuego aún permanece activo y alcanza aproximadamente tres metros de altura, lo que impide que los especialistas se acerquen al punto exacto donde ocurrió el siniestro.

Según detalló el representante del Ministerio Público, la constatación se realizó en el sector identificado como KP43, donde se ubican dos válvulas clave del sistema: una de gas natural y otra de gas líquido natural.

Ambas estructuras habrían sido afectadas por el incidente, por lo que el área permanece bajo estrictas medidas de seguridad mientras continúan las evaluaciones técnicas.

Debido al riesgo que representa la presencia de gas en combustión, los equipos de inspección han tenido que mantenerse a distancia. El fiscal explicó que incluso los teléfonos celulares comunes no pueden utilizarse en la zona, ya que podrían generar ignición, es decir, una reacción que desencadene una combustión o incendio adicional.

Por esta razón, solo se emplean dispositivos especializados conocidos como celulares intrínsecos, utilizados por personal técnico de organismos como el OEFA y otras entidades de supervisión.

Llama podría durar varios días

De acuerdo con la información proporcionada por funcionarios de la empresa operadora, la deflagración podría continuar entre dos y tres días más.

"Por información de los funcionarios de la empresa, de que esto va a durar aproximadamente dos o tres días más. Es decir, sería más o menos aproximadamente el sábado que deje de terminar prácticamente el gas que está aún en los conductos, pese a que habrían sido ya cerradas las válvulas por ambos lugares.", explicó el fiscal Benavides a Exitosa.

Mientras tanto, en la zona se observan evidencias del impacto del fuego, incluyendo vegetación quemada y áreas calcinadas alrededor del ducto afectado.

Investigación sobre posibles afectados

Según indicó el fiscal, el Ministerio Público no ha podido confirmar directamente si hubo personas heridas o afectadas, aunque existen reportes preliminares que señalan que podría haber habido personal laborando en el lugar antes del incidente.

De acuerdo con la información inicial, estas personas habrían sido evacuadas tras registrarse la emergencia. Sin embargo, las autoridades precisaron que será necesario esperar los informes oficiales de entidades técnicas como el OEFA y Osinergmin para confirmar si hubo víctimas o personas con lesiones.

Mientras las llamas continúan activas y los equipos técnicos mantienen el monitoreo del área, la prioridad de las autoridades es garantizar la seguridad de los trabajadores y de las comunidades cercanas.