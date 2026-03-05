Tragedia en Piura: Madre de familia muere ARROLLADA por camión de basura MUNICIPAL

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una tragedia se registró en la región Piura luego de que una madre de familia de 65 años falleciera tras ser atropellada por un camión recolector de basura perteneciente a la Municipalidad Provincial de Piura.

El accidente ocurrió en el distrito de Castilla y ha generado consternación entre vecinos y transeúntes que presenciaron el hecho.

De acuerdo con información preliminar, la víctima caminaba apoyándose en un bastón cuando intentaba cruzar una de las vías del sector. En ese momento fue impactada por el pesado vehículo municipal que realizaba labores de recolección de residuos en la zona.

Cómo sucedió el accidente

El trágico suceso ocurrió en el cruce de las avenidas Progreso y Junín, una zona de constante tránsito vehicular y peatonal. Testigos del accidente indicaron que el camión avanzaba por la vía cuando la mujer se encontraba cruzando la pista, lo que provocó el fuerte impacto que terminó con su vida.

La fallecida fue identificada como María Magdalena Pardo Zapata, madre de familia que regresaba de su jornada laboral en el terminal pesquero del mercado Las Capullanas.

De acuerdo con registros de cámaras de seguridad, la mujer intentó movilizarse cuando el camión recolector ya se encontraba avanzando. Pardo Zapata utilizaba un bastón para desplazarse, lo que habría limitado su rapidez al momento de atravesar la vía, pese a que el camión avanzaba, aparentemente, a baja velocidad.

Tras el atropello, las imágenes mostraron que el auto se detuvo casi de inmediato y los trabajadores bajaron inmediatamente para revisar lo sucedido. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, la mujer falleció poco después del accidente, generando escenas de dolor entre las personas que presenciaron lo ocurrido.

La Municipalidad Provincial de Piura emitió un comunicado en el que expresó su postura frente a lo ocurrido y anunció medidas de apoyo para los familiares de la víctima. Asimismo, la institución indicó que colaborará con las autoridades durante el proceso.

Compañeros de trabajo le rindieron homenaje en terminal pesquero

La noticia del fallecimiento de María Magdalena Pardo Zapata generó conmoción entre quienes trabajaban con ella dentro del mercado Las Capullanas. Sus compañeros decidieron rendirle un homenaje instalando un altar dentro del establecimiento comercial como despedida. En el lugar colocaron flores y otros objetos simbólicos en memoria de la trabajadora.

El trágico fallecimiento de esta madre de familia ha causado conmoción en la comunidad y vuelve a poner en debate la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial para proteger a los peatones, especialmente en zonas donde circulan vehículos de gran tamaño y alto tránsito.