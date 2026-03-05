Vecinos linchan a ladrón que cometió asalto en Puno: Robo dejó a una mujer herida por impacto de bala

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Vecinos del distrito de San Miguel, en Puno, capturaron a un presunto ladrón que había cometido, junto a tres cómplices, un asalto armado contra una pareja. Es así que, hartos de la inseguridad, los residentes lincharon al sujeto, quien posteriormente perdió la vida.

¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio de comunicación, el hecho ocurrió en horas de la noche del último miércoles 5 de marzo, exactamente en la urbanización Ciudad de Dios en el mencionado distrito.

En tal sentido, testigos narraron cómo se presentaron los hechos previos. Según indicaron, el sujeto que se encontraba junto a otros tres varones, abordaron dos motocicletas e interceptaron a una pareja que estaba a punto de ingresar a su inmueble. Los sujetos lograron arrebatar una fuerte suma de dinero a sus víctimas.

Durante el forcejeo entre los delincuentes y la pareja, los malhechores que, portaban armas de fuego, realizaron dos disparos, impactando uno de ellos contra la mujer de la pareja. El disparo la impactó a la altura del abdomen, dejándola seriamente herida.

Luego del hecho delictivo, la fémina fue trasladada hacia el Hospital Carlos Monje Medrano de la ciudad de Juliaca. Si bien la víctima permanece estable de salud, se conoció que la bala aún permanece alojada al interior de su cuerpo.

Vecinos hallaron revólver

Cabe mencionar que, en el momento del robo, ambas víctimas realizaron gritos en donde pedían auxilio a los vecinos de la zona, lo que los alertó y rápidamente actuaron logrando reducir a uno de los delincuentes. Es así que, le propiciaron severos golpes y hasta incendiaron la moto lineal en la que iba abordo. Además, hallaron un revólver entre sus pertenencias, lo que los enfureció mucho más.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) tuvieron dificultades para ingresar a la zona de los hechos, por lo que tuvieron que esperar la llegada de la Unidad de Servicios Especiales para que así puedan realizar las diligencias correspondientes.

Además, tuvieron que garantizar la seguridad del fiscal a cargo del caso y el médico legista, quienes realizaron las labores de ley como el levantamiento del cuerpo de la víctima, el cual fue dejado entre la tierra y pasto de la zona.

De esta manera, las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos luego de que se produjera el asalto a una pareja y posteriormente uno de los delincuentes, fuera linchado por vecinos de la zona.