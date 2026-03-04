Afectados por fuga de gas en Cusco aun son atendidos: Presentan ardor de piel y problemas de ansiedad

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Pese a que han pasado cuatro días de la grave de fuga de gas y deflagración en un ducto de la empresa TGP en Megantoni, Cusco, los pobladores afectados aun presentan secuelas derivadas del accidente, sus llamaradas y su fuerte olor, como problemas de salud física y mental.

Ante la contingencia energética, el Ministerio de Salud (Minsa) y la municipalidad distrital movilizaron una brigada especializada de la Microred Camisea para atender a la población machiguenga de la comunidad Alto Saringabeni y garantizar la integridad de las poblaciones indígenas.

Hasta el momento, la brigada atendió a 35 personas con síntomas como dolor de ojos, ardor en la piel, problemas digestivos y ansiedad por la situación.

Además, mediante el Centro de Operaciones en Salud (COES), el Minsa continúa monitoreando constantemente en la zona para realizar el seguimiento de las poblaciones cercanas, en tanto realiza evaluaciones técnicas y monitoreo para descartar impactos tardíos en la salud pública.

Según el viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas Mezarina, las brigadas que se dispusieron para atender a la población están compuestas por seis profesionales de salud en el primer minuto del evento. Luego, llegaron al lugar 15 profesionales adicionales.

"A pesar de las dificultades geográficas y de comunicación, hay un equipo de 24 profesionales de salud que están en la zona desde el 3 de marzo para evaluar el estado de salud de las personas que viven alrededor de Camisea y como sector, hemos atendido a 35 pacientes con afecciones leves", precisó.

El pasado 1 de marzo, alrededor de las 11 de la mañana, el incidente ocurrió en una estación de válvulas ubicada en el kilómetro 43 del ducto del gas natural de Camisea, operado por TGP en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención.

Pese a que la empresa activó inmediatamente su plan de respuesta de emergencia, cerrando válvulas y aislando el tramo afectado, las consecuencias fueron críticas: la suspensión del transporte de gas natural en su sistema y posterior desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV).

Fiscalía inició investigación a TGP por fuga de gas natural

Luego de haber iniciado "diligencias urgentes" ante la emergencia, la Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Convención (Segundo Despacho), con competencia en materia ambiental, anunció el inicio de una investigación preliminar contra la empresa Transportadoras de Gas del Perú S.A.

Los delitos que se le atribuyen son de contaminación ambiental y atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.