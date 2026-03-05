RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Nueva oportunidad

Jean Deza hace 'pacto de sangre' y recuerda a su madre fallecida tras fichar por un grande de la Liga 1

Pese a mantener diálogos con UTC, Jean Deza no irá al elenco cajamarquino tras llegar a un acuerdo con un histórico de la Liga 1. Futbolista hizo un 'pacto de sangre' para garantizar su buen comportamiento.

Jean Deza tendrá una nueva oportunidad en la Liga 1.
Jean Deza tendrá una nueva oportunidad en la Liga 1.

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 05/03/2026

Sport Boys no ha tenido un buen arranque en este Torneo Apertura ya que en cinco fechas disputadas solo ha sumado cinco puntos producto de una victoria, dos empates y dos derrotas. Por ello, el elenco chalaco busca reforzarse antes de que el libro de pases cierre el cual está programado para el próximo 15 de marzo.

Jean Deza será nuevo jugador de Sport Boys

En medio de una danza de varios nombres, en las últimas horas se conoció que Jean Deza llegó a un acuerdo con el equipo del primer puerto para unirse a sus filas en las próximas horas. Así lo dio a conocer el periodista Gustavo Peralta en la última edición del programa 'Hablemos de Max'.

Ahí, el hombre de prensa indicó que el administrador de Sport Boys se reunió con el polémico atacante donde se finiquitaron las conversaciones y se dieron el ok para culminar la operación. En este encuentro también estuvieron el gerente del club y el 'Pato' Cabanillas quien fue clave en esta negociación.

Peralta precisó que el exjugador de Boys hizo un 'pacto' de sangre Jean Deza para que se comprometa a portarse bien durante su instancia en la misilera. Incluso, le advirtió que esta podría ser la última oportunidad futbolística que tenga en su carrera.

"Jean Deza va jugar en Sport Boys. Hace unos minutos terminó la reunión entre el jugador y el administrador del club, también estuvo el Pato Cabanillas y el gerente. El 'Pato' Cabanillas hizo un pacto de sangre con el jugador para que aproveche esta oportunidad", indicó.

En esa misma línea, la institución del primer puerto elaboró un contrato que contempla una serie de clausulas para protegerse ante cualquier tipo de indisciplina del jugador. Pese a estas restricciones, el futbolista firmará el documento y en las próximas horas se oficializará la operación.

"El administrador le va alcanzar el contrato en las próximas horas muy cargado en condiciones a favor de Boys por si el jugador comete una indisciplina. Lo va revisar y entiendo que lo va firmar, no va poner ninguna excusa. Son penalidades que incluso alcanzarían embargos en cuanto a lo económico", añadió

Se lo dedica a su madre fallecida

El propio jugador utilizó sus redes sociales para casi confirmar su traspaso a Boys. En una historia en su cuenta de Instagram, el delantero subió una foto del nicho donde descansan los restos de su madre y indicó que uno de sus sueños era vestir la rosada.

"Un día me dijiste que los sueños se cumplen... y ahora nos veremos más seguido. Te amo mamá", escribió.

Jean Deza confirma su fichaje por Sport Boys.
Jean Deza confirma su fichaje por Sport Boys.

En resumen, Jean Deza llegó a un acuerdo para unirse a las filas de Sport Boys en las próximas horas.

