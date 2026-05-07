¡Héroe sin capa! Hombre salva a perrito que caía desde un tercer piso y se vuelve viral en El Agustino

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un acto de coraje y valentía en El Agustino evitó una tragedia que parecía inevitable, Eder Morán se convirtió en héroe tras lanzarse en plena vía pública para salvar a "Pelusa", una perrita de siete años que cayó desde el tercer piso de una vivienda.

La escena, captada por vecinos, se volvió viral en segundos. El salto de Eder para atrapar a la mascota en el aire ha desatado una ola de admiración tanto en redes sociales como en todo el barrio.

Eder Morán atrapó a la mascota en el aire

Lo que comenzó como una tarde tranquila se transformó rápidamente en una escena de tensión para los vecinos de la zona. Todo ocurrió cuando "Pelusa", la mascota de la casa, quedó atrapada en una tabla ubicada en la parte más alta de la vivienda, desatando la angustia de quienes observaban sin saber cómo intervenir.

La alerta llegó de la mano de Johnny, un vecino que, al notar el peligro, corrió a avisar a Eder Morán. Este último se encontraba dentro de su hogar y salió de inmediato al escuchar los gritos de auxilio. Sin embargo, mientras los presentes coordinaban el rescate, el destino jugó en contra.

La detonación de un pirotécnico cerca del lugar provocó un estruendo tan fuerte que la mascota perdió el equilibrio, precipitándose al vacío ante la mirada atónita de los testigos. Morán, corrió, realizó un salto y logró amortiguar el golpe y evitó que la caída terminara en desastre.

"Al verla no sabía qué hacer. Justo revienta un cohete y es donde la perrita cae. Ahí yo corro cinco pasos y la pude agarrar antes de caer al piso", relató tras el rescate.

Video de rescate se vuelve viral en redes sociales

Las cámaras de seguridad registraron el preciso momento en que logró atraparla en el aire y amortiguar la caída con su propio cuerpo. El video se viralizó y convirtió a Eder en uno de los personajes más comentados del distrito.

Las redes sociales no tardaron en convertir el gesto de Eder en tendencia: Ilustraciones, memes y mensajes de agradecimiento llenaron los perfiles de los vecinos de El Agustino, quienes lo apodaron el "héroe sin capa".

El video del rescate, compartido cientos de veces, sumó miles de comentarios celebrando su valentía y agilidad. Morán recibió mensajes de felicitación y apoyo de personas de todo el país.

"Me pidieron el número de Yape para donaciones, pero no he solicitado nada. Estoy muy agradecido con quienes han comentado cosas buenas", contó.

El caso también puso en agenda el tema del maltrato animal y la importancia de la solidaridad. Vecinos y usuarios destacaron que la acción de Morán es un contrapeso a las noticias de crueldad animal, demostrando que hay quienes están dispuestos a actuar y marcar la diferencia cuando más se necesita.