Ataque con dron ucraniano paraliza 13 aeropuertos en Rusia y pone en duda el alto al fuego acordado

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El frágil alto al fuego anunciado por Rusia para los días 8 y 9 de mayo quedó en entredicho tras el ataque de un dron ucraniano contra una central aérea de la región rusa de Rostov del Don que obligó a paralizar 13 aeropuertos en territorio ruso.

El incidente, ocurrido en plena víspera de las celebraciones por el Día de la Victoria, expuso la vulnerabilidad de la tregua unilateral y reavivó las tensiones en el conflicto.

El ataque y sus consecuencias

Según medios rusos, el dron impactó contra una instalación estratégica vinculada al control aéreo, provocando daños que obligaron a suspender operaciones en más de una decena de aeropuertos. El Ministerio de Defensa ruso calificó el hecho como una "violación flagrante" del alto al fuego y advirtió que responderá con medidas contundentes si se repiten ataques durante las celebraciones.

La paralización afectó vuelos civiles y militares, generando alarma en la población y en las misiones diplomáticas extranjeras que habían sido advertidas previamente por Moscú sobre posibles riesgos en estos días.

No hay alto el fuego: Rusia y Ucrania mantienen ataques



Rusia declaró una tregua unilateral de 48 horas con Ucrania para poder celebrar con tranquilidad su Desfile de la Victoria este sábado.



Pero ni Rusia ni Ucrania han respetado el alto el fuego. La amenaza desde el aire ha... pic.twitter.com/A5z3TPQupw — DW Español (@dw_espanol) May 8, 2026

La tregua en entredicho

El ataque se produjo apenas horas antes de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara un cese de hostilidades de tres días entre Rusia y Ucrania, del 9 al 11 de mayo, acompañado de un intercambio de prisioneros. La medida buscaba dar un respiro durante las conmemoraciones, pero el incidente con el dron dejó en duda la viabilidad de la tregua.

Mientras Moscú insiste en que la iniciativa busca garantizar la seguridad durante el desfile del Día de la Victoria, Kiev considera que la propuesta es insuficiente y reclama un alto al fuego más prolongado.

El ataque con dron refleja esa tensión: para Ucrania, la tregua no detiene la necesidad de presionar militarmente; para Rusia, es una muestra de que el adversario no está dispuesto a respetar acuerdos temporales.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que sus homólogos de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, aceptaron su propuesta de alto al fuego por tres días entre el 9 y 11 de mayo. Lo pactado suspendería las... pic.twitter.com/BZf7spkFA8 — Exitosa Noticias (@exitosape) May 8, 2026

El alto al fuego anunciado por Putin tenía un fuerte componente simbólico, vinculado al 81 aniversario de la derrota de la Alemania nazi. Sin embargo, el ataque ucraniano reconfigura el escenario, con celebraciones que pueden llegar a convertirse en un campo militar.

El ataque con dron ucraniano que paralizó 13 aeropuertos en Rusia pone en evidencia la fragilidad de cualquier alto al fuego en el actual conflicto. Aunque Trump anunció un cese de hostilidades de tres días, la realidad en el terreno muestra que la tregua es más simbólica que efectiva. En medio de las conmemoraciones del Día de la Victoria, la guerra sigue marcando la agenda y cuestionando los intentos de pausa.