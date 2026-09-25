Brasil rescata agónico empate 1-1 ante Australia en amistoso internacional y genera dudas

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección de Brasil rescató un agónico empate 1-1 frente a Australia en un duelo amistoso disputado en la ciudad de Townsville. El conjunto sudamericano exhibió un rendimiento discreto y estuvo al borde de la derrota tras ser superado en el planteamiento táctico durante gran parte del complemento por la escuadra local.

Un trámite disputado con intervenciones decisivas y ventaja australiana

El encuentro comenzó con una escuadra australiana decidida a proponer juego ofensivo y presionar las salidas del rival desde los minutos iniciales. Nestory Irankunda generó la primera llegada clara de peligro con un disparo potente que exigió una rápida intervención del guardameta Hugo Souza.

Por su parte, la selección brasileña intentó reaccionar mediante combinaciones individuales y logró enviar el balón a las redes antes del descanso por medio de Estevao, pero la acción fue anulada por el VAR tras detectarse una infracción previa sobre Harry Souttar.

En el inicio de la segunda mitad, el cuadro local mantuvo el orden en sus líneas defensivas y aprovechó las concesiones otorgadas por la zaga sudamericana. A los 68 minutos del partido, Irankunda ejecutó de manera precisa un tiro libre que logró superar a la barrera y vencer la resistencia del portero Souza para marcar el 1-0 parcial.

Con el marcador a su favor, la selección australiana sostuvo la intensidad física en el mediocampo y neutralizó la mayoría de los circuitos de juego del equipo visitante. La falta de claridad e ideas en el ataque brasileño facilitó la labor defensiva del elenco local durante la mayor parte del período complementario.

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🇦🇺 Australia [1-0] Brazil 🇧🇷 pic.twitter.com/HlUCUWUCqy — FÚTBOL HUB (@FutbolHub_) September 25, 2026

Reacción agónica de la Canarinha y panorama para el reencuentro

El desenlace del compromiso demandó una postura más agresiva por parte del cuadro sudamericano, que volcó a todos sus hombres de ataque al área rival. Cuando la victoria local parecía consumada en el tiempo añadido, la Verdeamarela encontró la igualdad mediante una acción a balón parado a los 94 minutos.

Un centro preciso enviado por Raphinha fue aprovechado por Rayan, quien había ingresado desde el banquillo de suplentes para conectar un certero frentazo que impactó en el travesaño antes de cruzar la línea de meta.

El gol definitivo selló el 1-1 en el marcador, permitiendo a la Canarinha evitar una derrota vergonzosa frente a la escuadra oceánica en esta fecha de amistosos. A pesar del resultado final, el rendimiento futbolístico del equipo provocó duras críticas por parte de la hinchada y la prensa especializada debido a la falta de contundencia y el bajo nivel colectivo mostrado en la cancha.

Ambas selecciones volverán a verse las caras el próximo 29 de octubre en un segundo partido amistoso que se llevará a cabo en la ciudad de Brisbane. La escuadra sudamericana llegará a dicho cotejo con la obligación de mejorar su propuesta futbolística y obtener un resultado convincente que disipe las incertidumbres generadas en Townsville.

En ese sentido, Brasil buscará reajustar sus piezas tácticas y recuperar la contundencia futbolística en su siguiente presentación en Brisbane, con el objetivo de dejar atrás las dudas mostradas en Townsville y brindar una actuación a la altura de su historia.|