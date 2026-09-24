Vladimir Cerrón reaparece en Huancayo y cuestiona al Gobierno de Keiko Fujimori

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Vladimir Cerrón reapareció públicamente este jueves en Huancayo y se pronunció sobre los primeros días del Gobierno de Keiko Fujimori. Durante su intervención, el líder de Perú Libre cuestionó a la actual administración y anunció que próximamente presentará un libro escrito durante el tiempo en que permaneció en la clandestinidad.

Cerrón cuestiona al Gobierno de Keiko Fujimori

El excandidato presidencial sostuvo que el cambio de Gobierno no representa una modificación sustancial para el país y cuestionó las expectativas generadas alrededor de la actual administración. Sus declaraciones fueron realizadas durante su reaparición pública en Huancayo, donde respondió ante medios de comunicación.

"Solamente los ingenuos pueden pensar que habrá un cambio", indicó.

El dirigente de Perú Libre también se refirió a los primeros 50 días de la administración de Keiko Fujimori. Durante sus declaraciones, expresó sus cuestionamientos sobre el rumbo que viene tomando el Gobierno y defendió la vigencia de su organización política dentro del escenario nacional.

Cerrón anuncia libro sobre su etapa en la clandestinidad

Vladirmir Cerrón había adelantado en agosto que publicaría un libro sobre el periodo que pasó en la clandestinidad. En esa oportunidad explicó que no revelaría dónde permaneció oculto porque esa información formaría parte de la publicación que preparaba para contar detalles de esos meses.

El dirigente también había señalado que el libro incluiría referencias a distintas figuras políticas y policiales relacionadas con el periodo en que era buscado. Entre los nombres mencionados estuvieron las de diversos personajes públicos como:

José María Balcázar

Dina Boluarte

Morgan Quero

Víctor Zanabria

Harvey Colchado

Asimismo, durante su participación en Huancayo, Cerrón volvió a mencionar la próxima publicación mientras respondía preguntas de los periodistas. La actividad no correspondió a la presentación del libro, sino a una aparición pública en la que anunció que más tarde dará a conocer la obra y sus contenidos previstos para esa publicación.

La presentación anunciada se suma a las declaraciones políticas realizadas durante su reaparición. Cerrón habló sobre el Gobierno de Keiko Fujimori y sostuvo sus cuestionamientos ante la prensa, mientras mantenía como parte de sus próximos anuncios la publicación del libro sobre el periodo que pasó en clandestinidad recientemente.