Niño quiso convertirse en Spider-Man al dejarse picar por una araña y terminó hospitalizado

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un niño de ocho años fue hospitalizado en Bolivia luego de dejar que una araña lo picara porque pensó que, al igual que Peter Parker, obtendría superpoderes. El caso ocurrido en 2023, vuelve a ser recordado tras el estreno de Spider-Man: Un nuevo día, que ha renovado el interés por el famoso personaje de Marvel.

El caso del menor que confundió la ficción con la realidad

El menor encontró un a araña viuda negra mientras cuidaba ovejas en una zona rural de Bolivia. Al reconocer el parecido con el origen de Spider-Man, decidió acercarse al animal y dejó que lo mordiera con la esperanza de desarrollar habilidades como las del personaje de los cómics.

Poco tiempo después comenzaron los síntomas. El niño presentó dolores musculares intensos, fiebre y temblores, mientras su estado de salud empeoraba. Su madre lo trasladó inicialmente a un centro médico cercano, pero debido a la gravedad del cuadro fue derivado a un hospital con mayor capacidad de atención.

El niño se hizo viral.

Los médicos iniciaron el tratamiento correspondiente para contrarrestar los efectos del veneno. El menor permaneció varios días bajo observación hasta mostrar una evolución favorable. Finalmente, recibió el alta médica tras recuperarse de las complicaciones ocasionadas por la mordedura de la araña.

El estreno de "Spider-Man: Un nuevo día" revive una historia de prevención

La llegada de Spider-Man: Un nuevo día a los cines ha generado expectativa entre millones de seguidores del superhéroe. El regreso del personaje arácnido también ha hecho que muchos recuerden este caso ocurrido en Bolivia, el cual evidenció los riesgos de intentar imitar situaciones que únicamente pertenecen al mundo de la ficción.

La historia volvió a difundirse en redes sociales debido al estreno de la nueva película. Aunque el origen de Spider-Man es conocido por varias generaciones, especialistas recuerdan que las mordeduras de arañas pueden provocar consecuencias graves para la salud y requieren atención médica inmediata cuando aparecen síntomas.

El caso también puso de relieve la importancia de la supervisión de los menores y de explicar la diferencia entre las historias de superhéroes y la realidad. Las películas presentan hechos ficticios que no pueden reproducirse en la vida cotidiana, especialmente cuando implican contacto con animales potencialmente peligrosos.

Esta historia del niño boliviano continúa siendo una de las más recordadas en relación con el héroe arácnido. Ahora, con el estreno de la nueva película, vuelve a servir como un recordatorio sobre los riesgos de imitar escenas de ficción y la importancia de actuar con precaución ante cualquier mordedura de araña.