Arequipa: Delincuentes disfrazados de policías roban S/10,000 en hotel

El domingo 31 de agosto, cinco delincuentes armados ingresaron a un hotel en Arequipa logrando huir con 10 000 soles tras el atraco. Antes de huir, propiciaron disparos contra los efectivos policiales que intentaron atraparlos.

El hotel Caprichos ubicado en la avenida Los Incas fue el escenario de un robo a mano armada de cinco delincuentes que fingieron ser autoridades policiales para robar dentro del establecimiento sin causar sospechas de los transeúntes.

Alrededor de las 10:30 p.m. los cinco sujetos ingresaron al local con armas que en un principio se hicieron pasar por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y se encontraban vestidos con la indumentaria oficial. Sin embargo, los delincuentes habrían ingresado con guantes y con pañoletas en el rostro, lo que generó sospechas. Ahora es materia de investigación cómo los delincuentes obtuvieron las indumentarias oficial de la PNP.

Una vez dentro del negocio, redujeron a la administradora del local que se encontraba sola en el negocio. Los criminales procedieron a inspeccionar todo el establecimiento. En el segundo piso del hotel, fue que sustrajeron S/10,000 a un residente.

Según declaraciones del coronel PNP Eduardo del Campo, jefe de la Divincri, testigos del asalto dieron cuenta a las autoridades policiales quienes se dirigieron hacia el punto. Parte del equipo de Radio Patrullas ubico un vehículo estacionado fuera del hotel que sería parte de la banda criminal. Los sujetos una vez alertados de la llegada de los agente iniciaron un fuego cruzado en su intento de huida. La investigación estaría en desarrollo.

Segundo caso de robo a un hotel en Arequipa

Hace una semana, un hospedaje en otro distrito de Arequipa fue asaltado. En este caso se registraron a tres delincuentes que ingresaron al local con armas que intimidaron a los residentes.

A diferencia del último robo, estos delincuentes no usaron indumentaria policial. Los delincuentes también utilizaron un vehículo para su transporte, pero este no guarda relación con el ultimo auto intervenido durante este domingo.

En el hospedaje se cuentan con cámaras de vigilancia del interior y exterior del negocio que darían cuenta de los criminales que participaron en el atraco.

