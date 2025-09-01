RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Del 5 al 7 de septiembre

Vigésimo primer friaje en la selva: Para este fin semana se esperan precipitaciones, descargas eléctricas y descenso de la temperatura

El Senamhi advirtió el ingreso del vigésimo primer friaje al territorio nacional para este fin semana. El fenómeno climatológico se sentirá principalmente en la selva peruana.

Nuevo friaje entrará a la selva desde viernes 5 de septiembre.
01/09/2025

¡Para tener en cuenta! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de un nuevo evento meteorológico para el primer fin de semana de septiembre en la selva peruana. A continuación, te contamos los detalles para que tomes todas las prevenciones del caso, si es que estás en las ciudades donde ocurrirá este suceso climático. 

¿Qué evento climatológico ocurrirá?  

A través de sus plataformas institucionales, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente informó el ingreso del vigésimo primer friaje del año al territorio nacional desde la madrugada del viernes 5 de setiembre hasta el domingo 7 del presente mes.

Debido a este fenómeno climático, especialistas del Senamhi informaron que la masa de aire frío ingresará por la selva sur en la madrugada del día señalado, desplazándose progresivamente hacia la selva central y norte durante los días siguientes.

Durante este evento se estiman precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, acompañadas por descargas eléctricas, ráfagas de viento cercanas a 50 km/h y una persistente cobertura nubosa durante gran parte del día.

Asimismo, se prevé un descenso de la temperatura diurna, con valores que oscilarán entre los 20 °C y 28 °C, en la selva. En cuanto a la temperatura nocturna, se estiman registros próximos a los 14 °C, principalmente en la selva sur (Madre de Dios) y en sectores de las regiones de Puno y Cusco.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población proteger implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades.

