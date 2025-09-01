Vigésimo primer friaje en la selva: Para este fin semana se esperan precipitaciones, descargas eléctricas y descenso de la temperatura

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

¡Para tener en cuenta! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de un nuevo evento meteorológico para el primer fin de semana de septiembre en la selva peruana. A continuación, te contamos los detalles para que tomes todas las prevenciones del caso, si es que estás en las ciudades donde ocurrirá este suceso climático.

¿Qué evento climatológico ocurrirá?

A través de sus plataformas institucionales, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente informó el ingreso del vigésimo primer friaje del año al territorio nacional desde la madrugada del viernes 5 de setiembre hasta el domingo 7 del presente mes.

Debido a este fenómeno climático, especialistas del Senamhi informaron que la masa de aire frío ingresará por la selva sur en la madrugada del día señalado, desplazándose progresivamente hacia la selva central y norte durante los días siguientes.

Durante este evento se estiman precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, acompañadas por descargas eléctricas, ráfagas de viento cercanas a 50 km/h y una persistente cobertura nubosa durante gran parte del día.

Asimismo, se prevé un descenso de la temperatura diurna, con valores que oscilarán entre los 20 °C y 28 °C, en la selva. En cuanto a la temperatura nocturna, se estiman registros próximos a los 14 °C, principalmente en la selva sur (Madre de Dios) y en sectores de las regiones de Puno y Cusco.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población proteger implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades.