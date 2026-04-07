Ayacucho: Detienen a funcionarios vinculados al Hospital Regional y la Universidad San Cristóbal por presunta colusión

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En el marco de una investigación por colusión agravada en instituciones públicas de Ayacucho, la Policía Nacional del Perú ejecutó un megaoperativo que culminó con el allanamiento de sedes del Hospital Regional de Ayacucho y la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), además de otros seis inmuebles.

El megaoperativo, denominado "Carroñeros", fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), la Dirección de Inteligencia (Dirin) y el Ministerio Público, después de un periodo de investigación de dos años, entre 2021 y 2023.

Un perjuicio de más de medio millón de soles

Según informa la Fiscalía, los hoy tres detenidos de manera preliminar son funcionarios en las instituciones referidas y se encontrarían detrás de direccionar licitaciones públicas, anulando procesos en curso y favoreciendo empresas vinculadas entre sí.

En la tesis del Ministerio Público, estos hechos coordinados de corrupción habrían generado un perjuicio económico al Estado de más de medio millón de soles.

El Ministerio Público ha indicado que entre los capturados figuran Teodosio Huamán (57), exadministrador del hospital regional; Eloy Velarde Chávez (39), responsable del área de Adquisiciones de la Unidad de Abastecimiento de la UNSCH, y Ángel Rodríguez (40), representante legal de la empresa Group Peru S.A.C.

Además señala haber dispuesto la incautación de documentación relevante y otros elementos de interés que permitan esclarecer los hechos y el grado de participación de los investigados.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía anticorrupción allanó sedes del Hospital Regional de Ayacucho y de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), entre otros seis inmuebles, y logró la detención preliminar de tres funcionarios investigados por el delito de colusión... pic.twitter.com/L5zx7l1zMC — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 7, 2026

Universidad San Cristóbal de Huamanga se pronuncia

Con motivo de la intervención, la UNSCH emitió un comunicado a través de sus redes negando de que Eloy Velarde, capturado en la sede del Jr. Arequipa. sea un actual trabajo de la casa de estudios. Sobre él, señala que "prestó servicios en la institución durante el año 2023, periodo correspondiente a una anterior gestión".

Tras brindar su descargo, la UNSCH indicó que se encuentra "brindando toda la información requerida, a fin de contribuir con el adecuado desarrollo de las investigaciones" y que "rechaza todo acto de corrupción".

Comunicado de la Universidad San Cristóbal de Huamanga

De esta manera, a través una intervención coordinada y un trabajo de dos años de investigación, la PNP logró la captura de tres personas que han tenido vínculos con el Hospital Regional de Ayacucho y la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) y que se encontrarían detrás de presuntos delitos de colusión.