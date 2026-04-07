Daddy Yankee es nombrado "Persona del Año 2026" por la Academia Latina de la Grabación

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La Academia Latina de la Grabación informó que Ramón Lui Ayala Rodríguez, conocido popularmente como Daddy Yankee, será reconocido como "Persona del Año 2026" debido a sus casi tres décadas de trayectoria como cantante, compositor e intérprete, así como por su trabajo humanitario.

Daddy Yankee es nombrado "Persona del Año 2026"

Este martes 7 de abril se conoció que el cantante urbano Daddy Yankee fue nombrado "Persona del Año 2026" por la Academia Latina de la Grabación, en reconocimiento a su impacto artístico, su rol clave en la expansión global del reguetón y su compromiso con causas humanitarias.

El artista puertorriqueño será homenajeado el próximo 11 de noviembre en Las Vegas, durante la Semana del Latin Grammy que se llevará a cabo a través de una gala especial la cual incluirá un concierto tributo con versiones de su repertorio interpretadas por artistas internacionales.

El destacado 'Big Boss' es considerado una figura destacada en la música urbana debido a que fue uno de los impulsores de la internacionalización del reguetón. En ese marco, su carrera que está a punto llegar a los 30 años transformó un género inicialmente marginado a uno que en los últimos años ha tenido gran repercusión global.

Cabe señalar que, el punto de quiebre de su presencia en la música se dio con la publicación de su primera producción discográfica titulada "Barrio Fino" (2004). En este plasmó un trabajo que redifinió la música latina contemporánea, en el que se encuentra incluido uno de sus más grandes éxitos 'Gasolina', pieza clave en la expansión del género.

A lo largo de los años, el también compositor se consolidó con temas como "Limbo", "Dura", "Con calma", entre otros que lograron ser dominadores de los rankings internacionales. Siendo uno de los hitos más importantes la canción "Despacito" interpretada junto a Luis Fonsi y Erika Ender, la cual logró batir récord históricos en la industria musical.

Destacan su labor social

Más allá del aspecto musical, la Academia Latina de la Grabación ha reconocido también su labor social e influencia cultural. Al respecto, vale mencionar que Daddy Yankee desde sus inicios en su natal San Juan usó la música como una forma de expresarse en medio de un contexto de exclusión.

En el 2022 anunció su retiro con su álbum "Legendaddy" junto a su gira "La Última Vuelta World Tour" y tras ello Daddy Yankee inició una nueva etapa centrada en proyectos con sentido espiritual y católico.

Tras sus casi 30 años de trayectoria, el cantante puertorriqueño de música urbana, Daddy Yankee ha sido nombrado como "Persona del Año 2026" y será homenajeado el próximo 11 de noviembre durante la Semana del Latin Grammy.