Bautizan escuela policial en memoria del suboficial Carlos Neyra Abanto, caído durante rescate de barcaza en Loreto

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La memoria del suboficial Carlos Neyra Abanto ya forma parte de la historia institucional de la Policía Nacional del Perú. En una ceremonia solemne realizada en Iquitos, el Gobierno oficializó que la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP llevará su nombre, como homenaje a su sacrificio durante el operativo de rescate de la barcaza petrolera retenida en Loreto.

El gesto busca perpetuar su vocación de servicio, además de recordar que su entrega se convirtió en símbolo de honor para toda la institución.

Homenaje oficial

El acto estuvo encabezado por el presidente José Balcázar, acompañado por el premier Luis Arroyo y el ministro del Interior José Zapata. Durante la ceremonia se develaron placas conmemorativas y se destacó que el legado de Neyra Abanto será inspiración para las futuras generaciones de policías.

"No buscamos venganza, buscamos justicia", señaló el mandatario, mientras el ministro Zapata subrayó que la vida del suboficial fue ejemplo de entrega y valentía. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, reafirmó que el crimen no quedará impune y que la institución seguirá firme en su compromiso con la seguridad nacional.

Autoridades del Ejecutivo y de la PNP develaron el nombre de la institución.

El operativo en Loreto

El homenaje se enmarca en un episodio que marcó al país. El 12 de abril de 2026, comuneros de la comunidad nativa Providencia, en Trompeteros, Loreto, interceptaron la barcaza Pacífico XIX y el remolcador Coseda I, cargados con más de 10,000 barriles de crudo. Exigían el pago de S/ 2 millones para liberar la embarcación y a los trabajadores retenidos.

Tras días de tensión, el 27 de abril se ejecutó un operativo conjunto de la Policía y la Marina de Guerra. La acción permitió recuperar la barcaza y liberar a la tripulación, pero derivó en un enfrentamiento que dejó como saldo la muerte del suboficial Neyra Abanto y varios agentes heridos.

Pese a la tragedia, el rescate fue considerado un éxito estratégico, pues evitó un mayor desabastecimiento energético en Iquitos y puso fin a la retención de la nave.

La decisión de bautizar la escuela policial de Iquitos con el nombre de Carlos Neyra Abanto convierte su sacrificio en enseñanza permanente. Su memoria se enlaza con la necesidad de replantear las estrategias de intervención de la institución en conflictos sociales, donde el diálogo debe ser prioridad, pero donde también la fuerza pública se expone a riesgos extremos.

El rescate de la barcaza petrolera en Loreto, aunque exitoso en recuperar la nave y liberar a los retenidos, dejó marcada la urgencia de construir un Estado que garantice justicia, seguridad y respeto a las comunidades amazónicas.