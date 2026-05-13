ATU anuncia desvíos de transporte por incendio de Villa El Salvador

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de un comunicado en su cuenta oficial, La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó este miércoles sobre el desvío temporal de una ruta alimentadora debido al incendio de un vehículo registrado en el puente Supro, ubicado en el distrito de Villa El Salvador.

Con esta medida, la ruta alimentadora afectada modificó su recorrido habitual y ahora circula por las avenidas Guardia Civil, El Sol, Panamericana Sur, Mateo Pumacahua y Pastor Sevilla, para luego continuar hacia su paradero final.

El anuncio fue realizado mediante una publicación difundida en la cuenta oficial de la institución, exhorta a la comprensión a los usuarios ante las demoras o cambios que puedan registrarse durante el desplazamiento de las unidades.

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